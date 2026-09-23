Бесплатное жилье в пользование для ВПЛ: при каких условиях предоставляют недвижимость

Дома в сельской местности. Фото: Pexels

В Украине некоторые категории граждан могут рассчитывать на получение недвижимости в бесплатное пользование. Это предусмотрено условиями экспериментального правительственного проекта под названием "Домики в селе". Жилье предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые выехали из зоны боевых действий или временно оккупированных территорий и нуждаются в поселении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Юридический справочник для ВПЛ.

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Какие условия получения бесплатного жилья

Программа регулируется постановлением Кабинета Министров от 10 июня 2026 года № 751. Переселенцам с территорий активных боевых действий и временно оккупированных населенных пунктов могут предоставить в бесплатное пользование дом в сельской местности. Важно, чтобы ВПЛ:

не имели собственного жилья на подконтрольной Украине территории или в зонах, где не ведутся боевые действия;

имели уничтоженную/поврежденную недвижимость, непригодную для проживания;

не получали компенсацию за разрушенную квартиру или дом;

не получали жилищный ваучер на сумму до 2 млн гривен;

в течение шести месяцев до подачи заявления не приобретали земельный участок стоимостью свыше 100 000 грн;

в течение аналогичного периода не приобретали транспортное средство, с момента выпуска которого прошло менее пяти лет.

Кроме того, необходимо найти работу в течение трех месяцев с момента заселения или обеспечить свою занятость иным способом. Например, стать предпринимателем, проходить военную или альтернативную службу, учиться, получить статус безработного.

Кто может лишиться права на жилье

"Несодействие трудоустройству со стороны трудоспособного человека или члена его семьи либо неполучение статуса безработного в течение 3 месяцев является основанием для прекращения права пользования жильем в сельской местности без предоставления другого жилья", — констатировали специалисты.

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На момент подачи заявки не обязательно быть трудоустроенным или иметь действующий ФЛП. Именно для решения вопроса о занятости предоставляется трехмесячный срок. Право на бесплатное жилье не теряют ВПЛ, которые официально работают (в том числе за рубежом), самостоятельно обеспечивают себя деятельностью, проходят службу и пр.

Также занятыми считаются лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью, человеком с инвалидностью 1 группы или пенсионером, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, согласно заключению врачебной комиссии. Перечень категорий граждан, для которых предусмотрены исключения, довольно широкий.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что иногда арендаторы платят не только основную месячную сумму за проживание, но и залог. Дополнительный платеж якобы защищает владельца от возможных убытков или долгов. Стороны должны заранее согласовать условия возврата залога.

Также Новини.LIVE сообщали, что в некоторых крупных городах подешевела аренда однокомнатных квартир. Речь идет о Киеве и Одессе, где цены на жилье снизились в месячном разрезе. Зато аренда на западе Украины — в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске — существенно подорожала.