Коммунальные услуги во время войны: кто из украинцев может не платить

Платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцам продолжают начислять коммунальные платежи даже во время военного положения. Однако бывают ситуации, когда человек фактически лишен возможности пользоваться своим жильем или получать услуги. В таких случаях правила оплаты могут отличаться.

Сайт Новини.LIVE выяснил, кто именно может не платить за коммунальные услуги и при каких условиях.

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Когда могут не начислять коммунальные платежи

Прежде всего, особые правила касаются людей, чье жилье было разрушено или существенно повреждено в результате боевых действий. Если дом или квартира больше не пригодны для нормального проживания, коммунальные предприятия не должны выставлять счета за услуги, которые фактически не могут предоставляться.

Подобная ситуация может возникать и в населенных пунктах, где из-за боевых действий серьезно повреждена или полностью остановлена коммунальная инфраструктура. Речь идет, в частности, о территориях, где из-за обстрелов, оккупации или длительных перебоев жители не получают соответствующие услуги.

Эвакуированные украинцы также могут иметь льготы

Отдельная категория — люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и фактически там не проживают. В таком случае возможность не оплачивать часть или все коммунальные услуги может определяться решениями конкретной территориальной общины. Местные власти могут устанавливать полное или частичное освобождение жителей от оплаты на период военных действий. Поэтому для эвакуированных граждан важно учитывать не только общие правила, но и решения своей общины.

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Когда коммунальные счета будут по-прежнему приходить

Если жилье остается пригодным для проживания, а коммунальные услуги фактически предоставляются, общее правило не меняется — за них нужно платить. Военное положение не означает автоматического освобождения всех украинцев от коммунальных платежей. Важны реальные обстоятельства: можно ли пользоваться жильем и предоставляются ли соответствующие услуги.

Что необходимо сохранять тем, чье жилье разрушено

Жильцам поврежденного жилья, эвакуированным гражданам и людям с территорий, где коммунальные услуги не предоставляются, следует сохранять документы и подтверждения своего статуса или условий проживания.

Таким образом, возможность временно не платить за коммунальные услуги зависит не просто от действия военного положения, а от конкретной ситуации с жильем, фактического получения услуг и решений, которые могут принимать местные общины.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, где в мире самая дорогая коммуналка. За рубежом расходы на свет, газ, воду и другие коммунальные услуги могут существенно различаться даже в соседних странах. А украинские тарифы на базовые коммунальные услуги этой зимой остаются на уровне прошлого года.

Также Новини.LIVE сообщали, как не лишиться субсидий на коммунальные услуги. Начало отопительного сезона с 1 октября традиционно дает старт масштабному перерасчету жилищных субсидий для украинских семей. Поскольку расходы на коммунальные услуги в холодное время года возрастают в разы, Пенсионный фонд Украины самостоятельно пересмотрит размер помощи для подавляющего большинства ее получателей.