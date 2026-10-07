Перерахунок комунальних тарифів: українцям можуть повернути майже 93 млн грн

Чоловік перераховує платіжку. Фото: Новини.LIVE

Українцям можуть повернути понад 93 мільйонів гривень через неправильне формування та застосування комунальних тарифів. Про це повідомила Держпродспоживслужба, яка від початку року провела 140 позапланових перевірок. Водночас поки залишається чимало запитань щодо того, за які саме послуги були встановлені порушення та яким чином споживачам компенсуватимуть переплати.

Про це в етері День.LIVE розповів народний депутат Сергій Нагорняк.

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Скільки виявлено порушень

Від початку року Держпродспоживслужба провела 140 позапланових перевірок щодо формування та застосування тарифів на комунальні послуги. Порушення виявили майже у 90% випадків. Загальна сума коштів, які мають повернути споживачам через неправильне формування або застосування тарифів, становить майже 93 млн грн.

Хто саме допустив порушення

За словами Нагорняка, поки немає детальної інформації про конкретних надавачів послуг. Зокрема, і немає можливості оцінити, хто саме допустив порушення, яких послуг вони стосуються та у чому конкретно полягали проблеми.

Також без відповідних матеріалів складно визначити, чи йдеться про помилки саме під час формування тарифів, чи про неправильне їх застосування та нарахування споживачам.

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"Немає відповідних документів, щоб дати зараз оцінку: які ж порушення були і ким вони були встановлені", — зазначив нардеп.

Як можуть повернути переплачені кошти

Механізм перерахунку наразі також поки не відомий. Один із можливих варіантів — взаємозалік, коли сума переплати враховуватиметься під час наступних розрахунків за комунальні послуги.

Однак остаточно визначити, як саме це відбуватиметься, можна буде після ознайомлення з матеріалами перевірок та відповідними приписами, які отримали надавачі послуг.

Чи відповідатимуть винні за неправильні тарифи

Окремим питанням залишається відповідальність тих, хто допустив порушення. Однак без конкретних матеріалів перевірок неможливо визначити, хто саме є порушником і за які дії він має відповідати. Для з'ясування цих обставин планується ознайомитися з відповідними документами.

Споживачі також можуть порушувати правила

Під час обговорення ситуації було звернуто увагу і на іншу сторону комунальних розрахунків — порушення з боку самих споживачів. Зокрема, йдеться про випадки незаконного втручання в роботу лічильників електроенергії або газу.

Серед таких способів називали, зокрема, використання магнітів на приладах обліку, щоб платити менше. Питання правильності нарахувань за комунальні послуги стосується не лише постачальників та формування тарифів, а й дотримання правил самими споживачами.

"Маса різних ідей в наших людей з'являється для того, щоб платити менше", — підсумував Нагорняк.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про мораторій на підвищення тарифів на комуналку. За словами народного депутата Юрія Камельчука, питання підвищення тарифів на газ та скасування мораторію зараз у парламенті не розглядають. При цьому в деяких населених пунктах все ж можуть змінювати тарифи.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з тарифами на воду у жовтні. За словами НКРЕКП, адже встановити єдину вартість послуг для всіх побутових споживачів неможливо. Кожен населений пункт характеризується різним забезпеченням природними ресурсами.