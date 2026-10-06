Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мораторій на підвищення тарифів: у Раді назвали плани до кінця війни

Мораторій на підвищення тарифів: у Раді назвали плани до кінця війни

Ua ru
6 жовтня 2026 21:37
Комунальні тарифи в Україні: чи скасують мораторій на підвищення
Гроші в руках на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE

Платіжки за комуналку залишаються однією з основних статей витрат українських родин, особливо під час опалювального сезону. На цьому тлі регулярно виникає питання переходу до ринкових тарифів на газ і тепло, про який говорять європейські партнери. Стало відомо, чи збираються підвищувати вартість комунальних послуг під час війни.

Про це повідомив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Що буде з тарифами

За словами Камельчука, питання підвищення тарифів на газ та скасування мораторію зараз у парламенті не розглядають.

"На порядку денному підвищення тарифів, зняття мораторію немає", — сказав народний депутат.

При цьому в деяких населених пунктах все ж можуть змінювати тарифи, адже місцеві ради мають такі повноваження.

Читайте також:

Чи вимагає Європа дорожчу комуналку

Камельчук також прокоментував рекомендації європейських партнерів щодо переходу до ринкових тарифів. За його словами, така вимога справді існує як частина ширших реформ, однак питання не планують вирішувати під час війни.

"Глобально вони кажуть, що це треба привести до порядку, але під час війни ми до цього повертатися не хочемо і не будемо", — заявив Камельчук.

Раніше Новини.LIVE писали, чи зміняться тарифи на воду у жовтні. Єдиної ціни для всіх міст немає, адже вартість водопостачання та водовідведення встановлюють місцеві оператори. На кінець вересня підтверджень нового підвищення з 1 жовтня не було, тож актуальну ціну варто перевіряти у своєму водоканалі.

Також Новини.LIVE розповідали, як може змінитися оплата електроенергії для українців з розумними лічильниками. Нова модель передбачає різну ціну протягом доби, тож споживач зможе переносити роботу потужних приладів на дешевші години. Людина сама ввирішуватиме, чи переходити на такий договір.

тарифи комунальні послуги оплата платіжка мораторій
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації