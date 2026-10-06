Комунальні тарифи в Україні: чи скасують мораторій на підвищення

Гроші в руках на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE

Платіжки за комуналку залишаються однією з основних статей витрат українських родин, особливо під час опалювального сезону. На цьому тлі регулярно виникає питання переходу до ринкових тарифів на газ і тепло, про який говорять європейські партнери. Стало відомо, чи збираються підвищувати вартість комунальних послуг під час війни.

Про це повідомив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Вечір.LIVE.

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Що буде з тарифами

За словами Камельчука, питання підвищення тарифів на газ та скасування мораторію зараз у парламенті не розглядають.

"На порядку денному підвищення тарифів, зняття мораторію немає", — сказав народний депутат.

При цьому в деяких населених пунктах все ж можуть змінювати тарифи, адже місцеві ради мають такі повноваження.

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Камельчук також прокоментував рекомендації європейських партнерів щодо переходу до ринкових тарифів. За його словами, така вимога справді існує як частина ширших реформ, однак питання не планують вирішувати під час війни.

"Глобально вони кажуть, що це треба привести до порядку, але під час війни ми до цього повертатися не хочемо і не будемо", — заявив Камельчук.

Раніше Новини.LIVE писали, чи зміняться тарифи на воду у жовтні. Єдиної ціни для всіх міст немає, адже вартість водопостачання та водовідведення встановлюють місцеві оператори. На кінець вересня підтверджень нового підвищення з 1 жовтня не було, тож актуальну ціну варто перевіряти у своєму водоканалі.

Також Новини.LIVE розповідали, як може змінитися оплата електроенергії для українців з розумними лічильниками. Нова модель передбачає різну ціну протягом доби, тож споживач зможе переносити роботу потужних приладів на дешевші години. Людина сама ввирішуватиме, чи переходити на такий договір.