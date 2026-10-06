Коммунальные тарифы в Украине: отменят ли мораторий на повышение

Деньги в руках на фоне платежных квитанций. Фото: Новини.LIVE

Счета за коммунальные услуги остаются одной из основных статей расходов украинских семей, особенно в отопительный сезон. На этом фоне регулярно поднимается вопрос о переходе к рыночным тарифам на газ и тепло, о котором говорят европейские партнеры. Стало известно, собираются ли повышать стоимость коммунальных услуг во время войны.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Вечір.LIVE.

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Что будет с тарифами

По словам Камельчука, вопрос о повышении тарифов на газ и отмене моратория сейчас в парламенте не рассматривается.

"В повестке дня вопроса о повышении тарифов и отмене моратория нет", — сказал народный депутат.

При этом в некоторых населенных пунктах все же могут изменять тарифы, ведь местные советы обладают такими полномочиями.

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Камельчук также прокомментировал рекомендации европейских партнеров относительно перехода к рыночным тарифам. По его словам, такое требование действительно существует как часть более широких реформ, однако вопрос не планируется решать во время войны.

"В целом они говорят, что это нужно привести в порядок, но во время войны мы к этому возвращаться не хотим и не будем", — заявил Камельчук.

Ранее Новини.LIVE писали о том, изменятся ли тарифы на воду в октябре. Единой цены для всех городов нет, ведь стоимость водоснабжения и водоотведения устанавливают местные операторы. На конец сентября подтверждений нового повышения с 1 октября не было, поэтому актуальную цену стоит уточнять в своем водоканале.

Также Новини.LIVE рассказывали, как может измениться оплата электроэнергии для украинцев с умными счетчиками. Новая модель предусматривает разные тарифы в течение суток, поэтому потребитель сможет переносить работу мощных приборов на более дешевые часы. Человек сам будет решать, переходить ли на такой договор.