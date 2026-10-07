Перерасчет тарифов на коммунальные услуги: украинцам могут вернуть почти 93 млн грн

Мужчина пересчитывает квитанцию. Фото: Новини.LIVE

Украинцам могут вернуть более 93 миллионов гривен из-за неправильного формирования и применения коммунальных тарифов. Об этом сообщила Госпродпотребслужба, которая с начала года провела 140 внеплановых проверок. В то же время пока остается немало вопросов относительно того, за какие именно услуги были выявлены нарушения и каким образом потребителям будут компенсированы переплаты.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал народный депутат Сергей Нагорняк.

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Сколько выявлено нарушений

С начала года Госпродпотребслужба провела 140 внеплановых проверок по формированию и применению тарифов на коммунальные услуги. Нарушения выявили почти в 90% случаев. Общая сумма средств, которые должны быть возвращены потребителям из-за неправильного формирования или применения тарифов, составляет почти 93 млн грн.

Кто именно допустил нарушения

По словам Нагорняка, пока нет подробной информации о конкретных поставщиках услуг. В частности, нет возможности оценить, кто именно допустил нарушения, к каким услугам они относятся и в чем конкретно заключались проблемы.

Также без соответствующих материалов сложно определить, речь идет об ошибках именно при формировании тарифов или о неправильном их применении и начислении потребителям.

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"Нет соответствующих документов, чтобы сейчас дать оценку: какие же нарушения были и кем они были выявлены", — отметил народный депутат.

Как могут вернуть переплаченные средства

Механизм перерасчета пока также неизвестен. Один из возможных вариантов — взаимозачет, когда сумма переплаты будет учитываться при следующих расчетах за коммунальные услуги.

Однако окончательно определить, как именно это будет происходить, можно будет после ознакомления с материалами проверок и соответствующими предписаниями, полученными поставщиками услуг.

Будут ли виновные нести ответственность за неправильные тарифы

Отдельным вопросом остается ответственность тех, кто допустил нарушения. Однако без конкретных материалов проверок невозможно определить, кто именно является нарушителем и за какие действия он должен отвечать. Для выяснения этих обстоятельств планируется ознакомиться с соответствующими документами.

Потребители также могут нарушать правила

В ходе обсуждения ситуации было обращено внимание и на другую сторону коммунальных расчетов — нарушения со стороны самих потребителей. В частности, речь идет о случаях незаконного вмешательства в работу счетчиков электроэнергии или газа.

Среди таких способов называли, в частности, использование магнитов на приборах учета, чтобы платить меньше. Вопрос правильности начислений за коммунальные услуги касается не только поставщиков и формирования тарифов, но и соблюдения правил самими потребителями.

"У наших людей появляется масса самых разных идей, чтобы платить меньше", — подытожил Нагорняк.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали о моратории на повышение тарифов на коммунальные услуги. По словам народного депутата Юрия Камельчука, вопрос о повышении тарифов на газ и отмене моратория сейчас в парламенте не рассматривается. При этом в некоторых населенных пунктах все же могут изменять тарифы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с тарифами на воду в октябре. По словам НКРЭКП, установить единую стоимость услуг для всех бытовых потребителей невозможно. Каждый населенный пункт характеризуется разным обеспечением природными ресурсами.