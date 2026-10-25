Басейн у санаторії. Фото: УНІАН

Відпочинок у санаторії в Україні може обійтися в десятки тисяч гривень навіть за один тиждень. Вартість залежить від курорту, його місцерозташування, категорії номера, кількості гостей та послуг та включених у путівку. При цьому найдешевший тариф не завжди передбачає лікування — іноді за консультації лікарів і процедури потрібно платити окремо.

Новини.LIVE з'ясували, які ціни пропонують санаторно-курортні заклади у 2026 році та на що звернути увагу перед бронюванням.

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Скільки коштують санаторії у Трускавці у 2026 році

Одним з найпопулярніших напрямів оздоровчих комплексів залишаються західні регіони України. Трускавець залишається одним із відомих курортів України. Тут працюють санаторії з різними умовами проживання, харчування й лікування. Наприклад, у санаторій "Карпати" вартість путівок стартує від 3 454 гривень за добу в одномісному номері. Його власники обіцяють гостям все, що необхідно для відмінного відпочинку і якісного оздоровлення, а це харчування і комплекси оздоровчих процедур. У вартість путівки також входить загальний аналіз крові та сечі, клінічні та біохімічні дослідження, дуоденальне зондування та інші обстеження.

Гості також можуть звернутись за консультацією до таких спеціалістів:

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уролога;

терапевта;

фізіотерапевта;

гінеколога;

дерматолога;

огляд стоматолога;

кардіолога

проктолога;

невропатолога;

ендокринолога;

косметолога.

Одномісний номер. Фото: Санаторії України

Одномісний номер. Фото: Санаторії України 1 / 2



Санаторії центральної частини України

Для тих, хто мешкає у центральних регіонах і не має бажання їхати далеко, можуть розглянути санаторій "Миргород", що розташований у Полтавській області. Ціна за одномісний стандарт обійдеться майже вдвічі дешевше, ніж в Трускавці — в 1 680 гривень за добу.

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У вартість входить:

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проживання;

лікування;

3-х разове харчування.

У санаторії передбачаються всі умови для лікування як дорослих, так і дітей. Дітям до 6 років спальне місце не надається. Харчування оплачується додатково.

Одномісний номер у Миргороді. Фото: Санаторії України

Одномісний номер у Миргороді. Фото: Санаторії України 1 / 2



Де вигідніше оздоровлюватись

Аби насолодитись і отримати гарантований результат від оздоровчих процедур варто розглядати путівки на триваліший час, аніж доба. За тиждень в Трускавці доведеться заплатити щонайменше 24 178 гривень, коли у тому ж самому Миргороді — 11 760 гривень. При чому санаторій у центральному регіоні по кількості і якості процедур аж ніяк не поступається західному комплексу.

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З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE про сусіда України, який набирає популярність зі своїми курортами. Йдеться про Польщу. За словами генерального секретаря Польської туристичної палати Павела Радолінського, значну частину іноземних гостей становлять туристи з сусідніх держав.

Також Новини.LIVE повідомляли, яке місто визнали найщасливішим для туристів. За показники враховували якість харчування, можливість гуляти пішки та відпочивати серед природи і кількість сонячних днів. Таким містом став один з регіонів Португалії.