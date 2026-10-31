Люди в аеропорті. Фото: Pexels

Навіть після завершення оксамитового сезону українці можуть запланувати відпочинок на курорті. В деяких країнах температура повітря залишається комфортною в листопаді, хоча засмагнути на пляжі не вийде. Проте весело провести час, ознайомитися з місцевою культурою, поплавати в морі чи басейні — це хороший план на найближчий час.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де можна відпочити в листопаді 2026 року та скільки це коштуватиме.

Реклама

Яка вартість відпочинку в Туреччині

Цей напрямок залишається популярним і затребуваним навіть після завершення літнього сезону. В листопаді погодні умови навіть більш комфортні, ніж у червні-вересні, бо спадає спека, яку не всі туристи добре переносять. Плюс восени падають ціни в готелях, а кількість відпочивальників на вулицях зменшується.

За поселення в одному з чотиризіркових готелів Аланії — узбережжя Середземного моря — доведеться заплатити щонайменше 15 800 грн. Стільки коштує п’ятиденне проживання за системою обслуговування "все включено".

Вартість відпочинку в Туреччині. Фото: скриншот

Гостям пропонують доступ до відкритих басейнів із водними гірками, анімаційних програм, турецької лазні, сауни, барів і ресторанів, дитячого майданчика, настільного тенісу та інших розваг. Пляж розташований буквально на відстані кількох метрів — до моря 1 хвилина ходьби.

Читайте також:

Яку валюту брати в Туреччину

Офіційна валюта країни — турецька ліра. Однак туристам радять брати в поїздку долари або євро для обміну на місці. Варто орієнтуватися на актуальний курс, але не використовувати гривні, бо їх приймають далеко не в кожному обмінному пункті Туреччини.

Готівка точно знадобиться для дрібних витрат, а великі покупки краще здійснювати через карткові платежі. Там приймають Visa, Mastercard, Maestro, Union Pay, American Express тощо. Термінали стоять майже всюди, тому проблем із безготівковими оплатами не буде.

Також варто пам’ятати про ліміти на транспортування готівки. Якщо плануєте вивезти з України в Туреччину суму понад 10 000 євро в еквіваленті, доведеться декларувати гроші на кордоні та підтверджувати джерела їх походження. Для родини з кількох осіб ліміт збільшується.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує відпочинок у санаторії з лікуванням. Тижневе перебування у Трускавці обійдеться щонайменше у 24 000 грн, а в Миргороді вартість починається з 11 760 грн. Натомість добова путівка до санаторію "Карпати" стартує від 3 454 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, який напрямок найкраще підходить для відпочинку в оксамитовий сезон. Вересень і жовтень залишаються комфортними періодами для відпустки на морі. Варто розглядати популярні маршрути, зокрема Болгарію та Єгипет.