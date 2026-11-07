Підйомники в Буковелі. Фото: Google Maps

Чимало українців проводять зимовий відпочинок на гірськолижних курортах, найпопулярнішим серед яких залишається Буковель. У жовтні розпочалася вигідна акція, яка триватиме до кінця листопада 2026 року. Вона передбачає зниження цін на ski-pass для туристів — на низький, високий та новорічний сезони. Абонементи подешевшали на 10% завдяки передпродажу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Буковелю.

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Знижки на ski-pass у листопаді

Відвідувачі гірськолижного курорту можуть заощадити кошти в разі своєчасного планування відпочинку. Якщо замовляти абонементи на підйомники і траси в листопаді, вдасться знизити ціни на 10%. Зимовий сезон 2026/27 розпочнеться вдало — з ефективного керування власним бюджетом.

Ми промоніторили офіційний сайт Буковелю та дізналися, скільки коштують звичайні ski-pass за умовами передпродажу. Для відпочинку в низький сезон (до 18 грудня і з 10 березня) потрібно заплатити:

2 300 грн (-250 грн) — за два дні поспіль;

3 350 грн (-350 грн) — за три дні поспіль;

4 200 грн (-450 грн) — за чотири дні поспіль;

5 200 грн (-550 грн) — за п’ять днів поспіль;

3 800 грн (-400 грн) — за три дні на вибір;

5 750 грн (-650 грн) — за п’ять днів на вибір;

9 250 грн (-1050 грн) — за 10 днів на вибір.

Високий сезон у Буковелі триває з 19 по 24 грудня, а також із 8 січня по 9 березня. Діапазон знижок становить 400-1 700 грн, а вартість абонементів перебуває у межах від 3 800 грн за два дні поспіль до 15 450 грн - за 10 днів на вибір туриста.

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Новорічний сезон стартує 25 грудня і закінчується 7 січня. Мінімальна ціна — 5 000 грн (-550 грн) за два дні поспіль, максимальна — 20 050 грн (- 2 250 грн) за 10 днів на вибір. Як видно, є великий сенс визначитися з планами на зиму, аби заощадити кошти принаймні на ski-pass.

Чи переносяться дні на наступну зиму

Декого цікавить питання, чи дозволяють залишати невикористані дні на наступний сезон 2027/28. В Буковелі передбачили таку можливість для частини абонементів, а саме ski-pass на 3, 5 або 10 вибіркових днів. Натомість абонементи на 2-5 днів поспіль треба повністю використати після активації.

"Підрахунок днів починається під час першого проходу через турнікет. Якщо такий ski-pass взагалі не був активований протягом сезону 2026/27, його можна використати наступної зими", — уточнили на сайті гірськолижного курорту.

Для купівлі пропуску на траси і підйомники за зниженою ціною необхідно відвідувати сайт Буковелю чи скористатися застосунком на смартфоні. Можна обрати зручний формат: записати ski-pass на Bukovel Card, замовити мобільну версією чи отримати паперовий абонемент після приїзду.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про курорти "все включено" в листопаді 2026 року. Навіть восени туристи можуть їздити за кордон і відпочивати біля моря. Вартість мандрівки буде меншою, оскільки готелі знижують ціни на послуги, а натовпи людей на вулицях порідшають.

Також Новини.LIVE розповідали, куди українцям поїхати на зимовий відпочинок, окрім Буковелю. Хорошим варіантом для сімейної та спокійної відпустки буде Яремче в Івано-Франківській області. Там значно нижчі ціни на проживання у готелях, але менше розваг порівняно з гірськолижним курортом.