Девочка на лыжах. Фото: УНИАН

На популярном украинском горнолыжном курорте низкий сезон подходит к концу. Туристам предлагают несколько вариантов абонементов, стоимость которых зависит от продолжительности катания и условий пользования подъемниками. Рассказываем, сколько придется заплатить за отдых на склонах и какие предложения помогут сэкономить.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bukovel.

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Когда в Буковеле действует низкий сезон

Тарифы низкого сезона действуют в два периода:

с начала горнолыжного сезона до 18 декабря;

с 10 марта до окончания сезона.

При этом фактические даты работы трасс и подъемников зависят от погодных условий.

Цены в период низкого сезона. Фото: скриншот

Сколько стоят ски-пассы в низкий сезон

Дневная цена составляет 870 грн. Для тех, кто планирует кататься несколько дней подряд, доступны отдельные абонементы:

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2 дня подряд — 2 150 грн, или 1 075 грн в день;

3 дня подряд — 3 100 грн, или примерно 1 033 грн в день;

4 дня подряд — 3 950 грн, или около 988 грн в день;

5 дней подряд — 4 850 грн, или 970 грн в день.

Таким образом, пять дней катания по многодневному абонементу обойдутся в 4 850 грн. Это на 900 грн дешевле базовой цены, с которой курорт сравнивает этот пакет в своём прайсе.

При этом дневной тариф в 870 грн не стоит напрямую сравнивать со стоимостью каждого дня многодневного абонемента. На сайте они представлены как разные предложения.

Каковы цены на ски-пассы с днями на выбор

Для туристов, которые не хотят кататься каждый день, Буковель предлагает абонементы с возможностью выбора дней использования.

Цены на такие ски-пассы:

3 дня на выбор — 3 550 грн, или примерно 1 183 грн за день;

5 дней на выбор — 5 450 грн, или 1 090 грн в день;

10 дней на выбор — 8 700 грн, или 870 грн в день.

Самым дешевым в пересчете на один день среди этих пакетов является десятидневный абонемент. Он стоит 8 700 грн, то есть в среднем 870 грн за день катания.

Однако перед покупкой стоит уточнить правила использования дней на выбор и срок действия скипасса.

Сколько стоит VIP-пропуск в Буковеле

Курорт также предлагает VIP-абонементы. Они дороже обычных и предусматривают особые условия прохода на подъемники.

Для последовательных дней установлены следующие тарифы:

2 дня — 4 250 грн;

3 дня — 6 200 грн;

4 дня — 7 900 грн;

5 дней — 9 700 грн.

VIP-абонементы с днями на выбор стоят:

3 дня — 7 050 грн;

5 дней — 10 900 грн;

10 дней — 17 450 грн.

Например, пятидневный обычный скипасс на последовательные дни стоит 4 850 грн, тогда как VIP-вариант на тот же период — 9 700 грн, то есть вдвое дороже.

Как сэкономить на катании

Туристам, планирующим провести несколько дней на склонах, стоит заранее определиться с графиком отдыха. Если кататься каждый день, можно рассмотреть пакет на последовательные дни. Если же в планах чередовать катание с другими развлечениями, удобнее может оказаться ски-пасс с днями на выбор.

Важно помнить, что стоимость ски-пасса не включает расходы на проживание, питание и прокат снаряжения. При планировании поездки нужно учитывать общий бюджет отдыха.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит отдых в санаториях Украины. Сумма за оздоровление может составить десятки тысяч гривен, однако всё зависит от региона, тарифа и количества дней пребывания в заведении. Например, в санатории «Карпаты» стоимость путёвок начинается от 3 454 гривен в сутки.

Также Новини.LIVE сообщали, где можно провести отпуск в ноябре. Классическим выбором становится Египет, ведь температура позволяет поплавать в море. Цены за 4 дня отдыха начинаются от 19 тысяч гривен.