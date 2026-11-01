Дівчинка на лижах. Фото: УНІАН

На популярному українському гірськолижному курорті низький сезон добігає кінця. Туристам пропонують кілька варіантів абонементів, вартість яких залежить від тривалості катання та умов користування підйомниками. Розповідаємо, скільки доведеться заплатити за відпочинок на схилах і які пропозиції допоможуть заощадити.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Bukovel.

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Коли в Буковелі діє низький сезон

Тарифи низького сезону діють у два періоди:

від початку гірськолижного сезону до 18 грудня;

з 10 березня до завершення сезону.

Водночас фактичні дати роботи трас і підйомників залежать від погодних умов.

Ціни у період низького сезону. Фото: скриншот

Скільки коштують скіпаси в низький сезон

Денна ціна становить 870 грн. Для тих, хто планує кататися кілька днів поспіль, доступні окремі абонементи:

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2 дні поспіль — 2 150 грн, або 1 075 грн за день;

3 дні поспіль — 3 100 грн, або приблизно 1 033 грн за день;

4 дні поспіль — 3 950 грн, або близько 988 грн за день;

5 днів поспіль — 4 850 грн, або 970 грн за день.

Таким чином, п'ять днів катання за багатоденним абонементом обійдуться у 4 850 грн. Це на 900 грн дешевше від базової ціни, з якою курорт порівнює цей пакет у своєму прайсі.

При цьому денний тариф 870 грн не варто безпосередньо порівнювати з вартістю кожного дня багатоденного абонемента. На сайті вони представлені як різні пропозиції.

Які ціни на скіпаси з днями на вибір

Для туристів, які не хочуть кататися щодня, Буковель пропонує абонементи з можливістю обирати дні використання.

Ціни на такі скіпаси:

3 дні на вибір — 3 550 грн, або приблизно 1 183 грн за день;

5 днів на вибір — 5 450 грн, або 1 090 грн за день;

10 днів на вибір — 8 700 грн, або 870 грн за день.

Найдешевшим у перерахунку на один день серед цих пакетів є десятиденний абонемент. Він коштує 8 700 грн, тобто в середньому 870 грн за день катання.

Однак перед купівлею варто уточнити правила використання днів на вибір та строк дії скіпаса.

Скільки коштує VIP-прохід у Буковелі

Курорт також пропонує VIP-абонементи. Вони дорожчі за звичайні та передбачають окремі умови проходу на підйомники.

Для послідовних днів встановлені такі тарифи:

2 дні — 4 250 грн;

3 дні — 6 200 грн;

4 дні — 7 900 грн;

5 днів — 9 700 грн.

VIP-абонементи з днями на вибір коштують:

3 дні — 7 050 грн;

5 днів — 10 900 грн;

10 днів — 17 450 грн.

Наприклад, п'ятиденний звичайний скіпас на послідовні дні коштує 4 850 грн, тоді як VIP-варіант на такий самий період — 9 700 грн, тобто вдвічі дорожче.

Як заощадити на катанні

Туристам, які планують кілька днів на схилах, варто заздалегідь визначитися з графіком відпочинку. Якщо кататися щодня, можна розглянути пакет на послідовні дні. Якщо ж у планах чергувати катання з іншими розвагами, зручнішим може виявитися скіпас із днями на вибір.

Важливо пам'ятати, що вартість скіпаса не включає витрати на проживання, харчування та прокат спорядження. Під час планування поїздки потрібно враховувати загальний бюджет відпочинку.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочинок у санаторіях України. Сума за оздоровлення може обійтись в десятки тисяч гривень, однак все залежить від регіону, тарифу та кількості днів у закладі. Наприклад, у санаторій "Карпати" вартість путівок стартує від 3 454 гривень за добу.

Також Новини.LIVE повідомляли, де можна провести відпустку у листопаді. Класичним вибором стає Єгипет, адже температура дозволяє поплавати у морі. Ціни за 4 дні відпочинку стартують від 19 тисяч гривень.