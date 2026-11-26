Пассажиры с чемоданами в аэропорту. Фото: Pexels

Декабрь не оставляет туристов без отдыха на курорте, ведь некоторые популярные направления подходят для посещения даже зимой. Среди них — солнечный Египет, где температура воздуха достигает +24…+28 °C. К тому же в непиковый сезон цены на проживание в отелях снижаются. Мы выяснили, в какую минимальную сумму обойдется поездка на египетский курорт в декабре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит отдых в Египте и какую валюту взять с собой на курорт.

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Цены на декабрьские туры в Египет

Когда речь заходит о поездке на курорт по системе "все включено" в декабре, на ум сразу приходят преимущества такого отдыха. Во-первых, в отелях снижают цены, поскольку гостей, по сравнению с пиковым сезоном, гораздо меньше. Во-вторых, на улицах, возле моря и в заведениях нет больших толп туристов.

Пятидневный тур в Шарм-эль-Шейх обойдется украинцам как минимум в 20 300 грн по состоянию на декабрь 2026 года. Это стоимость проживания в четырехзвездочном отеле по системе обслуживания "все включено" и с учетом скидки 15%.

Стоимость путевок на курорты Египта. Фото: скриншот

Отель расположен недалеко от пляжа и предлагает отдыхающим доступ к двум бассейнам (для взрослых и детей), игровой площадке, спа-центру и дополнительным активным развлечениям. Плюс не придется ежедневно заботиться о питании, поскольку расходы на еду включены в стоимость.

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Какую валюту брать в Египет

Национальная денежная единица страны — египетский фунт (EGP). При конвертации за 1 гривну можно получить 1,20 EGP в соответствии с официальным курсом. Туристам рекомендуется иметь при себе определенную сумму в египетских фунтах, поскольку наличными выгоднее расплачиваться за мелкие покупки и услуги.

Пользуясь такси, покупая билет в музей или сувениры на рынке, заказывая еду в ресторане и пр., лучше тратить национальную денежную единицу, дабы избежать пересчета суммы в евро/доллары с округлением в большую сторону.

Если речь идет о дорогой покупке либо оплате проживания в отеле, то принимают как египетские фунты, так иностранные купюры. Местный туристический рынок давно приспособился к большому количеству людей из других стран, и на крупных курортах проблем с использованием различных валют нет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие курорты в Европе сильно недооценены. Туристы часто выбирают популярные направления, хотя хватает мест, где отдыхающих меньше, а цены доступнее. Например, вместо Французской Ривьеры лучше посетить живописный департамент Вандея.

Также мы рассказывали, что украинцев могут строго оштрафовать из-за валюты. Нашим гражданам запрещено покупать доллары или евро "с рук", нарушать требования валютного законодательства и уклоняться от декларирования наличных на границе (на сумму свыше 10 000 евро).