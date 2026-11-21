Купюры доллара в руках. Фото: Unsplash

Украинцев могут оштрафовать на крупные суммы из-за валюты — национальной или иностранной. Необходимо следить за правилами декларирования имущества на границе, легальным обменом бумажных купюр и соблюдением требований валютного законодательства. В противном случае придется смириться с финансовыми санкциями, размер которых зависит от вида правонарушения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему валюта может стать причиной крупного штрафа.

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Покупка валюты "с рук"

Статья 162 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф за незаконную скупку, продажу, обмен и использование валютных ценностей в качестве средства платежа/залога. Украинцев обяжут заплатить от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 8 500 до 17 000 грн. Плюс предусмотрена конфискация денег.

Другими словами, лучше отказаться от обмена долларов "с рук" и отдать предпочтение обычному банку или другому финансовому учреждению. Пытаясь сэкономить на курсовой разнице, можно попасть в неприятности, например, если контролирующий орган конфискует всю сумму валютных ценностей.

Нарушение требований валютного законодательства

В Украине разрешено осуществлять расчетные операции только в национальной валюте, за некоторыми исключениями. Это предусмотрено статьей 5 закона от 21.06.2018 № 2473-VIII. В случае нарушения установленных требований грозит штраф в размере до 100% суммы операции (производится пересчет в гривны по официальному курсу Национального банка).

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Если контролирующий орган привлечет к ответственности юридическое лицо, то за каждый подтвержденный случай неправомерных действий налагается санкция в размере до 25% суммы. В случае повторного нарушения в течение года применяются меры воздействия на уровне 50% суммы незаконной операции.

Декларирование валюты на границе

Перевозка через государственную границу наличных на сумму свыше 10 000 евро в эквиваленте требует от граждан письменного декларирования валютных ценностей и банковских металлов. Запрещено осуществлять въезд или выезд из Украины без подтверждения источников происхождения финансов.

Статья 471 Таможенного кодекса установила наказание за недекларирование валюты. Владельцам наличных придется заплатить 20% от суммы превышения утвержденного лимита. Например, если человек хотел "тихо" вывезти 15 000 долларов, то штраф налагается на часть суммы — 5 000 долларов.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине ужесточили ответственность за передачу банковских карт другим людям. Речь идет о так называемых дроп-схемах, когда счета используются в незаконных операциях. Нарушителям грозит не только штраф, но и лишение свободы.

Также Новини.LIVE сообщали, что ФЛП штрафуют за превышение годового лимита дохода. Для предпринимателей на упрощенной системе предусмотрены ограничения, а суммы растут по мере изменения минимальной заработной платы. Мы разобрались, что именно грозит представителям бизнеса в Украине.