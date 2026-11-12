Люди с чемоданами возле пункта пропуска. Фото: УНИАН

Украинцы, планирующие пересечь границу в 2026 году, должны ознакомиться с правилами прохождения таможенного контроля. Закон требует декларировать определенное имущество с предоставлением подтверждающих документов об их происхождении и стоимости. За уклонение грозит строгая ответственность, в частности штрафные санкции. Мы разобрались, на какие вещи придется заполнить письменную декларацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

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Декларирование имущества на границе

Существует два канала упрощенного таможенного контроля — "зеленый" и "красный" коридоры. Первый используют при отсутствии каких-либо предметов, подлежащих обязательному декларированию. А "красный" коридор нужно выбирать, если в багаже присутствуют:

культурные ценности;

банковские металлы;

лекарственные средства, содержащие наркотические или психотропные вещества;

валюта на сумму свыше 10 000 евро в эквиваленте;

ценные бумаги;

товары, для ввоза которых требуются разрешительные документы;

вещи общей стоимостью свыше 500 евро или весом более 50 кг;

домашние животные.

"Гражданин обязан заполнить декларацию и предъявить сотруднику таможни чеки, ярлыки и другие документы на эти вещи. Если они отсутствуют — таможенники будут определять стоимость товаров на основании цен на идентичные или аналогичные товары", — говорится на сайте ГТСУ.

В свою очередь, "зеленый" коридор позволяет перевозить личные вещи в установленных объемах и количестве без подтверждения происхождения. Можно пересечь границу с двумя мобильными телефонами, продуктами питания (кроме запрещенных), табачными изделиями, украшениями и пр.

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На сколько штрафуют за нарушения

Финансовая ответственность за несоблюдение законодательных требований на границе Украины прописана в Таможенном кодексе. Во-первых, придется уплатить 20% от суммы превышения лимита на валютные ценности, если не задекларировать наличные (статья 471).

Во-вторых, предусмотрено взыскание в размере от 50% до 100% стоимости товаров, которые пытались провезти через границу вне таможенного контроля. Аналогичное наказание предусмотрено за попытку скрыть имущество во время проверки в пункте пропуска.

Кстати, украинцы должны уплатить налоги в случае перевозки вещей с превышением установленных нормативов. Уклонение от обязательного платежа наказывается штрафной санкцией в размере 50-150% суммы задолженности, согласно статье 485 Таможенного кодекса.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько денег нужно иметь на границе с Польшей в 2026 году. Иностранцы должны подтвердить свою платежеспособность, предъявив наличные на сумму не менее 300 злотых. Этого хватит на поездку продолжительностью не более четырех дней включительно.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут проверить наличие запретов или ограничений на выезд за границу. Искать информацию нужно в личном кабинете на сайте Государственной пограничной службы. Там хранятся сведения об ограничениях, наложенных судом.