Женщина сидит за столом с ноутбуком. Фото: Pexels

Готовясь к пересечению границы, не помешает убедиться в отсутствии ограничений на выезд из Украины. Очень часто на граждан налагается временный запрет, например, в случае уклонения от уплаты алиментов, штрафов и задолженностей. Суд имеет полномочия ограничивать право человека на передвижение в связи с возбуждением исполнительного производства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как быстро узнать о наличии или отсутствии запрета на выезд из Украины.

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Как проверить свое право на пересечение границы

Узнать о действующих ограничениях можно в личном кабинете на официальном сайте Государственной пограничной службы. Необходимо пройти регистрацию с помощью электронной подписи и отправить запрос на проверку данных. Результат появляется мгновенно: будет отметка "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

"Отмечаем, что новый сервис "Личный кабинет" позволяет получать информацию в режиме реального времени только о наличии запретов, наложенных на основании решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы", — уточнили на сайте ГПСУ.

Речь идет о случаях неуплаты алиментов, штрафов и других долгов. А запреты, касающиеся военного положения, необходимо проверять по отдельным нормативным актам, постановлениям и законам (информация в личном кабинете не отображается).

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Что могут проверять на границе

Ранее мы рассказывали, к каким проверкам стоит готовиться украинцам на границе. Необходимо собрать полный пакет документов, включая биометрический загранпаспорт, полис медицинского страхования на минимально допустимую сумму, приглашение от родственников или друзей, бронирование жилья и пр.

Кроме того, придется накопить наличные, которых хватит на весь период запланированного пребывания. Сумма зависит от страны: для поездки в Польшу нужно иметь 75 злотых на один день, для путешествия в Румынию — 40 евро, в Словакию — 56 евро, в Венгрию — 40 евро.

После запуска системы ETIAS туристам придется предъявлять на границе специальное разрешение на пребывание в ЕС. Стоимость документа — 20 евро, его будут выдавать на три года. Но по состоянию на ноябрь 2026-го система находится на стадии подготовки.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, за что украинцев могут депортировать из Европы. Причины бывают разные, но самые распространенные — это проблемы с документами, нелегальное пересечение границы, трудоустройство без специальной визы, предоставление ложных данных. Мы узнали, что запрещено делать иностранцам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что изменилось для украинцев в Германии с 1 ноября 2026 года. Минимальная зарплата и пенсионные начисления остались на прежних уровнях. Но вступил в силу новый налог на посылки, а требования к сдаче экзаменов для участников интеграционных курсов ужесточились.