Жінка сидить за столом із ноутбуком. Фото: Pexels

Готуючись до перетину кордону, не завадить перевірити відсутність обмежень на виїзд з України. Дуже часто на громадян накладають тимчасову заборону, зокрема у випадку ухилення від сплати аліментів, штрафів і заборгованостей. Суд має повноваження обмежувати право людини на пересування з огляду на відкриття виконавчого провадження.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як швидко дізнатися про наявність або відсутність заборони на виїзд з України.

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Як перевірити своє право на перетин кордону

Дізнатися про діючі обмеження можна в особистому кабінеті на офіційному сайті Державної прикордонної служби. Потрібно здійснити реєстрацію через електронний підпис і відправити запит на перевірку даних. Результат з'являється миттєво: буде позначка "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

"Зауважуємо, що новий сервіс "Особистий кабінет" дозволяє отримувати інформацію у реальному часі тільки про наявність заборон, накладених на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби", — уточнили на сайті ДПСУ.

Йдеться про випадки несплати аліментів, штрафів та інших боргів. А заборони, що стосуються воєнного стану, необхідно перевіряти за окремими нормативними актами, постановами і законами (інформація в особистому кабінеті не відображається).

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Що можуть перевіряти на кордоні

Раніше ми розповідали, до яких перевірок варто готуватися українцям на кордоні. Необхідно зібрати повний пакет документів, включно з біометричним закордонним паспортом, полісом медичного страхування на мінімально допустиму суму, запрошенням від родичів або друзів, бронюванням житла тощо.

Плюс доведеться накопичити готівку, якої вистачить на весь період запланованого перебування. Сума залежить від країни: для поїздки в Польщу треба мати 75 злотих на один день, для подорожі в Румунію — 40 євро, у Словаччину — 56 євро, в Угорщину — 40 євро.

Після запуску системи ETIAS туристам доведеться пред'являти на кордоні спеціальний дозвіл на перебування в ЄС. Вартість документу — 20 євро, його видаватимуть на три роки. Але станом на листопад 2026-го система перебуває на стадії підготовки.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, за що українців можуть депортувати з Європи. Причини бувають різні, але найпоширеніші — це проблеми з документами, нелегальний перетин кордону, працевлаштування без спеціальної візи, надання неправдивих даних тощо. Ми дізналися, що заборонено робити іноземцям.

Також Новини.LIVE розповідали, що змінилося для українців у Німеччині з 1 листопада 2026 року. Мінімальна зарплата і пенсійні нарахування залишилися на попередніх рівнях. Але почав діяти новий податок на посилки, а вимоги до складання іспитів для учасників інтеграційних курсів посилилися.