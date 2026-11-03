Люди гуляють містом Німеччини. Фото: Pexels

Українцям, які проживають у Німеччині, варто приготуватися до кількох вагомих нововведень найближчим часом. Зміни торкнуться замовлення посилок поза межами ЄС і складання мовних іспитів. Нові правила будуть напряму стосуватися мігрантів, отже не завадить дізнатися, що чекає наших громадян у Німеччині з листопада 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців у Німеччині в останній місяць осені.

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Мінімальна зарплата в Німеччині

Найближчим часом переглядати соціальні стандарти не планують, отже розмір мінімальної заробітної плати залишиться на попередньому рівні — 13,90 євро брутто, згідно з інформацією на сайті Федерального уряду Німеччини.

За повний робочий місяць накопичується сума близько 2 409 євро брутто. Водночас після стягнення обов’язкових податків і зборів "на руки" залишиться менше. Працівники, яких найняли на тимчасовій основі, зароблятимуть у листопаді щонайменше 15,33 євро брутто за годину.

Новий податок на посилки

З 1 листопада 2026 року на всій території Європейського Союзу вводиться новий фіксований платіж — так званий "збір за обробку". Це мито в розмірі 2 євро на комерційні посилки (за кожну категорію товару). Іншими словами, замовляти товари з китайських маркетплейсів та інших онлайн-магазинів не в ЄС стане дорожче.

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Важлива саме митна класифікація продукції, а не кількість одиниць. Наприклад, якщо у посилці п’ять пар носків, зарядка для смартфона і косметика, збір за обробку дорівнюватиме 6 євро. Сплатою будуть займатися продавці, однак ніхто не забороняє включити зайві витрати в ціну товарів.

Щодо українців, які отримують посилки від родичів — мито на такі випадки не поширюється. А купівля товарів в українських брендів і доставка в Німеччину вже підпадає під загальне правило і з 1 листопада буде оподатковуватися збором на обробку.

Посилені вимоги до складання іспитів

Згідно з інформацією видання BILD, яке посилалося на документ Міністерства внутрішніх справ Німеччини, з 1 листопада планується посилення вимог до складання мовних іспитів для учасників інтеграційних курсів, зокрема українців. Причиною називають регулярні випадки шахрайства.

Нововведення передбачає зміну критеріїв оцінювання. Більше не дозволятимуть набирати прохідні бали тільки за результатом однієї частини іспиту — тестових завдань (правильні відповіді можна купити в інтернеті). Доведеться здавати і письмо, і тести на належному рівні, без можливості компенсувати незадовільні знання.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть розраховувати на пенсію в Німеччині. Для цього треба сплачувати страхові внески, накопичити мінімальний стаж (60 календарних місяців) і досягти пенсійного віку. Водночас система розрахунку суми значно відрізняється від української.

Також Новини.LIVE розповідали, за що українців можуть депортувати з ЄС. Примусове видворення загрожує в разі проблем із документами, вчинення кримінального злочину, порушення міграційних правил тощо. Однак рішення про депортацію можна оскаржити в суді.