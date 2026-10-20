Працевлаштування за кордоном: скільки українців живуть і працюють у Німеччині в 2026 році

Дві жінки на складі. Фото: УНІАН

У 2026 році Німеччина залишається країною, яка налічує в собі найбільшу кількість українців зі статусом тимчасового захисту. Громадяни України дедалі активніше виходять на німецький ринок праці, навіть попри скорочення загальної зайнятості в країні. Водночас частка українців, які отримують базову соціальну допомогу, зменшилася, хоча залежність від державної підтримки залишається значною.

Про це повідомив український економіст, доктор економічних наук і доктор управління бізнесом Олександр Костюк, передають Новини.LIVE.

Реклама

Скільки українців працюють у Німеччині

За наведеними даними Інституту досліджень зайнятості Німеччини (IAB), упродовж року кількість працевлаштованих громадян України зросла більш ніж на 60 тисяч. За даними Zuwanderungsmonitor, у липні в Німеччині працювали приблизно 409,7 тисячі громадян України. Це на 63 тисячі, або 18,3%, більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Для порівняння, загальна зайнятість у Німеччині за цей час скоротилася приблизно на 180 тисяч осіб. Тенденція серед українців відрізняється від загальної ситуації на німецькому ринку праці..

Рівень безробіття серед українців скорочується

Ще один показник, який свідчить про зміни на ринку праці — кількість безробітних громадян України. За наведеними даними, у вересні 2026 року їх було 206,5 тисячі. Це приблизно на 10 тисяч менше, ніж роком раніше. Ці показники вказують тільки на поступове посилення участі українців у німецькому ринку праці.

Читайте також:

Скільки українців отримують соціальну допомогу

Попри зростання зайнятості, значна частина громадян України в Німеччині продовжує отримувати державну підтримку. У червні 2026 року виплати за системою SGB II отримували 636,9 тисячі громадян України. Кількість українців, що отримують соціальну допомогу за рік знизилася з 56,1% до 49,9%.

Скільки українців живуть у Німеччині

У серпні 2026 року чисельність громадян України в Німеччині становила 1,432 мільйона. Це на 5,2% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Українці також залишалися найбільшим окремим джерелом нової імміграції до Німеччини. За наведеними даними, близько 13% усіх прибулих до країни в січні-липні 2026 року мали українське громадянство.

Українці стають помітнішими на ринку праці

За часткою трудової інтеграції українців Німеччина поки поступається Польщі, Чехії та Данії. Хоча розрив поступово скорочується. Це дає підстави розглядати українців не лише як групу, якій потрібна соціальна підтримка, а й як потенційно важливу частину трудових ресурсів країни.

"Німці знають, що їм потрібно від України — люди", — підсумував Костюк.

Що варто знати українцям перед працевлаштуванням за кордоном

Новини.LIVE вже розповідали про ситуацію з працевлаштуванням у сусідній Польщі. За кордоном існує дуже багато рекрутингових агенцій з пошуку та підбору персонала на роботу. Там українцям обіцяють великі погодинні ставки, безкоштовне житло, купу премій та багато інших привабливих речей. Проте реальність виявляється зовсім іншою при надходженні заробітної плати на рахунок. Дуже часто такі агенції обіцяють доплатити невистачаючу суму у конверті, але про неї швидко "забувають".

Тож єдиний правильний шлях у цій ситуації — це укладання офіційного трудового договору і повне ознайомлення з ним перед підписанням. Тоді законодавство ЄС буде на стороні працівника, а не горе-агенцій.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE повідомляли, що українцям продовжили статус тимчасового захисту (24 параграфу) у Німеччині. Там дія тимчасового захисту тепер як і в інших країнах ЄС — до 4 березня 2028 року. Водночас новоприбулі заявники мають підтвердити виконання військового обов'язку перед Україною.

Також Новини.LIVE розповідали, яку роль відіграють українці в польській економіці. Про це заявляла колишня перша леді Польщі Жоланта Кваснєвська. За її словами, громадяни України відіграють значну роль у польській економіці та сфері послуг.