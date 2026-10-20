Трудоустройство за рубежом: сколько украинцев живут и работают в Германии в 2026 году

Две женщины на складе. Фото: УНИАН

В 2026 году Германия по-прежнему остается страной с наибольшим количеством украинцев, имеющих статус временной защиты. Граждане Украины всё активнее выходят на немецкий рынок труда, даже несмотря на сокращение общей занятости в стране. В то же время доля украинцев, получающих базовую социальную помощь, уменьшилась, хотя зависимость от государственной поддержки остаётся значительной.

Об этом сообщил украинский экономист, доктор экономических наук и доктор управления бизнесом Александр Костюк, передают Новини.LIVE.

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Сколько украинцев работают в Германии

Согласно данным Института исследований занятости Германии (IAB), за год количество трудоустроенных граждан Украины выросло более чем на 60 тысяч. По данным Zuwanderungsmonitor, в июле в Германии работали примерно 409,7 тысячи граждан Украины. Это на 63 тысячи, или 18,3%, больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Для сравнения: общая занятость в Германии за это время сократилась примерно на 180 тысяч человек. Тенденция среди украинцев отличается от общей ситуации на немецком рынке труда.

Уровень безработицы среди украинцев снижается

Еще один показатель, свидетельствующий об изменениях на рынке труда, — количество безработных граждан Украины. Согласно приведенным данным, в сентябре 2026 года их число составило 206,5 тысячи. Это примерно на 10 тысяч меньше, чем годом ранее. Эти показатели свидетельствуют лишь о постепенном увеличении доли украинцев на немецком рынке труда.

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Сколько украинцев получают социальную помощь

Несмотря на рост занятости, значительная часть граждан Украины в Германии продолжает получать государственную поддержку. В июне 2026 года выплаты по системе SGB II получали 636,9 тысячи граждан Украины. Число украинцев, получающих социальную помощь, за год снизилось с 56,1% до 49,9%.

Сколько украинцев проживает в Германии

В августе 2026 года численность граждан Украины в Германии составляла 1,432 миллиона. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Украинцы также оставались крупнейшим отдельным источником новой иммиграции в Германию. Согласно приведенным данным, около 13% всех прибывших в страну в январе–июле 2026 года имели украинское гражданство.

Украинцы становятся все более заметными на рынке труда

По уровню трудовой интеграции украинцев Германия пока уступает Польше, Чехии и Дании. Хотя разрыв постепенно сокращается. Это дает основания рассматривать украинцев не только как группу, нуждающуюся в социальной поддержке, но и как потенциально важную часть трудовых ресурсов страны.

"Немцы знают, что им нужно от Украины — люди", — подытожил Костюк.

Что стоит знать украинцам перед трудоустройством за рубежом

Новини.LIVE уже рассказывали о ситуации с трудоустройством в соседней Польше. За рубежом существует очень много рекрутинговых агентств по поиску и подбору персонала на работу. Там украинцам обещают высокие почасовые ставки, бесплатное жилье, массу премий и много других привлекательных вещей. Однако реальность оказывается совсем другой, когда заработная плата поступает на счет. Очень часто такие агентства обещают доплатить недостающую сумму в конверте, но о ней быстро "забывают".

Поэтому единственный правильный путь в этой ситуации — это заключение официального трудового договора и полное ознакомление с ним перед подписанием. Тогда законодательство ЕС будет на стороне работника, а не горе-агентств.

С чем ещё стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам продлили статус временной защиты (24 параграф) в Германии. Там срок действия временной защиты теперь, как и в других странах ЕС, — до 4 марта 2028 года. В то же время вновь прибывшие заявители должны подтвердить выполнение воинского долга перед Украиной.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую роль играют украинцы в польской экономике. Об этом заявляла бывшая первая леди Польши Жоланта Квасьневская. По ее словам, граждане Украины играют значительную роль в польской экономике и сфере услуг.