НДС на посылки до 150 евро: что изменится для покупок на AliExpress и Temu

Смартфон с приложением Temu. Фото: Pexels

Украинцев, которые регулярно заказывают товары на зарубежных маркетплейсах, могут ожидать новые правила налогообложения. Льгота, которая в настоящее время позволяет не платить НДС за товары в международных посылках стоимостью до 150 евро, может совсем скоро исчезнуть.

Что может измениться для покупателей Temu и AliExpress рассказывает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Что уже решил профильный комитет

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении изменения в правила налогообложения товаров, которые украинцы покупают на иностранных онлайн-платформах и получают через международные почтовые или экспресс-отправления.

Оба документа парламент уже поддержал 16 сентября. Теперь окончательное решение должна принять сама Верховная Рада.

Для покупателей изменится главное правило

Сейчас особое внимание приковано к порогу в 150 евро. Предлагаемые изменения предусматривают, что для товаров, приобретаемых через иностранные маркетплейсы, этот порог больше не будет означать полного освобождения от НДС.

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Налог предлагается начислять при импорте фактически с первого евро стоимости товара. То есть заказ на небольшую сумму также будет подпадать под новые правила, если это коммерческая покупка через иностранную онлайн-платформу.

Что останется без НДС

При этом законопроекты не предусматривают отмену всех льгот для международных отправлений. В частности, предлагается сохранить освобождение от НДС для некоммерческих частных посылок стоимостью до 45 евро, которые физическое лицо отправляет другому физическому лицу.

Также предусмотрены отдельные льготы для определенных категорий товаров, пересылаемых военнослужащим. Важно будет не только то, сколько стоит посылка, но и то, кто ее отправляет, кому и с какой целью.

Как планируется облагать налогом покупки на маркетплейсах

Для дистанционной торговли через иностранные онлайн-платформы предлагается специальный порядок налогообложения. Его планируют приблизить к европейской модели IOSS — Import One Stop Shop. Речь идет о системе, которая позволяет организовать уплату налогов при продаже товаров через электронные платформы и упростить их администрирование при импорте.

Когда новая система может заработать

Несмотря на то, что законопроекты уже прошли первое чтение, новые правила не планируется вводить сразу. В ходе доработки документов были изменены сроки вступления в силу. Предполагается, что соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы вступят в силу не ранее июля 2027 года.

Такой переходный период должен дать время подготовиться всем участникам процесса — от иностранных маркетплейсов и почтовых операторов до экспресс-перевозчиков и таможенных органов.

Почему хотят изменить правила покупок

Среди целей реформы называют несколько направлений:

Выравнивание условий конкуренции между украинскими продавцами и иностранными онлайн-платформами. Изменения должны обеспечить выполнение международных обязательств Украины и приблизить правила к европейским подходам. Увеличение поступлений в государственный бюджет.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кто может платить меньше налогов. Для таких граждан предусмотрена налоговая социальная льгота. Воспользоваться ею могут одинокие родители, вдовы и опекуны.

Также Новини.LIVE сообщали, нужно ли платить налог с имущества, полученного в результате расторжения брака. В результате один из супругов может получить квартиру, автомобиль, другое имущество или определенную сумму средств. Получение таких доходов не обязывает указывать их в годовой декларации об имущественных доходах.