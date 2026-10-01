Раздел имущества после развода: нужно ли платить налоги с полученной суммы

Государственная налоговая служба. Фото: УНИАН

После развода бывшие супруги могут разделить между собой совместно нажитое имущество или передать его одному из них. Речь идет не только о квартире или автомобиле, но и о денежных средствах и прочем имуществе, приобретенном в браке. В то же время сам факт получения такого имущества после раздела вызывает множество вопросов. Один из них: нужно ли платить налог с полученного имущества.

Сайт Новини.LIVE выяснял, нужно ли платить налог с полученного имущества после развода.

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Что происходит с имуществом после расторжения брака

Совместная собственность супругов может быть разделена по договоренности между мужем и женой или по решению суда. Если вопрос решается через суд, раздел может происходить в связи с расторжением брака или признанием его недействительным.

Супруги также могут добровольно договориться о разделе имущества. Однако такая договоренность должна соответствовать требованиям Семейного кодекса Украины. В результате один из супругов может получить квартиру, автомобиль, другое имущество или определенную сумму денег.

Считается ли полученное имущество доходом

Имущество или деньги, которые человек получает именно в результате раздела общей совместной собственности супругов, не включаются в налогооблагаемый доход. То есть, если после раздела совместного имущества одному из бывших супругов передали квартиру, автомобиль или денежные средства, сама по себе такая передача не создает дохода, с которого необходимо уплачивать налог на доходы физических лиц.

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Это правило применяется:

как к имуществу, распределенному по решению суда;

так и к имуществу, разделенному по добровольной договоренности супругов с соблюдением требований законодательства.

Нужно ли уплачивать военный сбор

Как сообщает ведомство, отдельно уплачивать военный сбор с такого имущества или средств также не требуется. Доходы, которые не включаются в общий налогооблагаемый доход физического лица, не являются основанием для начисления военного сбора. Поэтому имущество или деньги, полученные именно в результате раздела совместной собственности супругов, не облагаются этим сбором.

Нужно ли указывать полученное имущество в налоговой декларации

Сам факт получения квартиры, автомобиля, денежных средств или другого имущества при разделе совместной собственности не обязывает человека подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах.

В то же время ситуация меняется, если декларацию необходимо подавать по другой причине. В таком случае имущество или средства, полученные в результате раздела, необходимо отразить среди доходов, которые не включаются в общий годовой налогооблагаемый доход.

Для налоговых последствий важно именно происхождение имущества. Если его получили в результате раздела совместной совместной собственности супругов, такая передача не облагается НДФЛ и военным сбором.

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