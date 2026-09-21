Совместное завещание супругов: кому достанется имущество после смерти

Супружеская пара читает документ. Фото: Magnific

В ходе семейной жизни у супругов, как правило, имеется совместное имущество — квартира, дом, земля, автомобиль или сбережения. Чтобы заранее определить его дальнейшую судьбу, муж и жена могут воспользоваться совместным завещанием. Такой документ имеет особенность: сначала имущество переходит к тому из супругов, кто пережил другого, а уже после смерти второго — к детям или другим наследникам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Кто может составить совместное завещание

Согласно статье 1243 Гражданского кодекса Украины, совместное завещание могут составить муж и жена в отношении имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности. Его могут оформить только люди, состоящие в официальном браке. Если мужчина и женщина просто живут вместе без регистрации, составить совместное завещание они не могут.

Также речь идет только об общем имуществе. Например, это может быть квартира или дом, приобретенные во время брака. Личное имущество каждого из супругов под такое завещание не подпадает — для него можно составлять отдельные завещания.

Как делится имущество

Если один из супругов умирает, его доля в совместном имуществе не переходит сразу к детям или другим наследникам. Она переходит ко второму супругу, который его пережил. В результате тот становится владельцем всего совместного имущества. А уже после смерти второго из супругов имущество переходит к людям, которых муж и жена указали в совместном завещании.

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Например, супруги могут завещать совместную квартиру своим детям. Если сначала умрет муж, его доля перейдет к жене. Дети получат право на это имущество уже после смерти жены.

Можно ли отменить совместное завещание

При жизни обоих супругов муж или жена могут отказаться от совместного завещания. Такой отказ должен быть заверен нотариально.

После смерти одного из супругов изменить или отменить совместное завещание уже невозможно. После этого нотариус налагает запрет на отчуждение имущества, указанного в завещании.

Если супруги расторгли брак, совместное завещание теряет силу. Также его можно обжаловать в суде и признать недействительным.

Для оформления совместного завещания мужу и жене необходимо вместе обратиться к нотариусу.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кому может достаться квартира после смерти владельца. Даже если все имущество завещано одному человеку, отдельные категории наследников имеют право на обязательную долю. Речь идет о детях, нетрудоспособных детях, вдове или вдовце и нетрудоспособных родителях.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому достанутся деньги, найденные после смерти родственника. Если наличные деньги были сбережениями умершего, они входят в состав наследства и распределяются между наследниками. Тот, кто нашел средства, должен учесть права других, а спор можно решить через суд.