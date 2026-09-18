Лишить права не удастся: какие категории наследников защищены законом

Завещание. Фото: Новини.LIVE

Составление завещания считается гарантией того, что имущество умершего достанется именно выбранным лицам. Однако украинское законодательство предусматривает строгие меры защиты наиболее уязвимых членов семьи. Некоторые категории граждан имеют безусловное право на обязательную долю в наследстве, даже если наследодатель полностью обошел их вниманием в своем официальном распоряжении.

О том, кому гарантируется право на наследство, рассказала юридическая компания "Наказ", передают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на долю и как ее рассчитывают

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины, лишить права на наследование невозможно следующие категории лиц:

малолетних и несовершеннолетних детей;

совершеннолетних нетрудоспособных детей (в частности, лиц с инвалидностью);

нетрудоспособную вдову или вдовца;

нетрудоспособных родителей.

Формула расчета такова: защищенная категория наследников гарантированно получает половину той доли, которая принадлежала бы ей по закону, если бы завещания не было вообще.

Например, если у матери есть единственная дочь с инвалидностью, но мать решила составить завещание на квартиру в пользу своей племянницы — дочь все равно получит 50% дома в качестве обязательной доли. Другая половина недвижимости перейдет племяннице в соответствии с текстом завещания.

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Если возникают споры между родственниками

Оформление обязательной доли в наследстве имеет свои юридические нюансы и требует точных расчетов всех потенциальных наследников первой очереди. В случае возникновения наследственных споров или сложных семейных обстоятельств специалисты советуют заранее обращаться за квалифицированной юридической помощью к нотариусам и адвокатам.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кто сможет распоряжаться найденными деньгами умершего родственника. При рассмотрении вещей умершего родственники могут найти наличные, сбережения в конверте или средства, спрятанные среди личных вещей. Однако тот, кто обнаружил деньги, не становится автоматически их владельцем.

Также Новини.LIVE сообщали, кому достанется домашний питомец после смерти владельца в наследство. Многие владельцы домашних животных хотят заранее позаботиться о своем питомце на случай, если их самих однажды не станет рядом. Некоторые пытаются завещать квартиру, деньги или другое имущество кошке или собаке, однако с юридической точки зрения животное не может быть наследником.