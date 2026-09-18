Позбавити права не вдасться: які категорії спадкоємців захищені законом

Заповіт. Фото: Новини.LIVE

Укладення заповіту вважається гарантією того, що майно померлого дістанеться саме обраним особам. Проте українське законодавство містить суворі запобіжники для захисту найвразливіших членів родини. Деякі категорії громадян мають безумовне право на обов'язкову частку у спадщині, навіть якщо спадкодавець повністю оминув їх у своєму офіційному розпорядженні.

За ким залишається гарантоване право на спадок розповідала юридична компанія "Наказ", передають Новини.LIVE.

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Хто має право на частку та як її вираховують

Відповідно до норм Цивільного кодексу України, позбавити права на спадкування неможливо такі категорії осіб:

малолітніх та неповнолітніх дітей;

повнолітніх непрацездатних дітей (зокрема осіб з інвалідністю);

непрацездатну вдову чи вдівця;

непрацездатних батьків.

Формула розрахунку така: захищена категорія спадкоємців гарантовано отримує половину від тієї частки, яка належала б їй за законом, якби заповіту не було взагалі.

Наприклад, якщо у матері є єдина донька з інвалідністю, але мати вирішила скласти заповіт на квартиру своїй племінниці — донька все одно отримає 50% будинку як обов'язкову частку. Інша половина нерухомості відійде племінниці згідно з текстом заповіту.

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Якщо виникають суперечки між родичами

Оформлення обов'язкової частки у спадщині має свої юридичні нюанси та потребує точних розрахунків усіх потенційних спадкоємців першої черги. У разі виникнення спадкових спорів або складних родинних обставин фахівці радять заздалегідь звертатися за кваліфікованою юридичною допомогою до нотаріусів та адвокатів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто зможе розпоряджатись знайденими грошима померлого родича. Під час розбору речей померлого родичі можуть знайти готівку, заощадження в конверті або кошти, заховані серед особистих речей. Однак той, хто виявив гроші, не стає автоматично їхнім власником.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому дістанеться домашній улюбленець після смерті власника у спадщину. Багато власників домашніх тварин хочуть заздалегідь подбати про свого улюбленця на випадок, якщо їх самих одного дня не стане поруч. Дехто намагається заповідати квартиру, гроші чи інше майно коту або собаці, однак юридично тварина не може бути спадкоємцем.