Домашній улюбленець у спадок: як забезпечити майбутнє кота чи собаки

Кішка. Фото: Новини.LIVE

Багато власників домашніх тварин хочуть заздалегідь подбати про свого улюбленця на випадок, якщо їх самих одного дня не стане поруч. Дехто намагається заповідати квартиру, гроші чи інше майно коту або собаці, однак юридично тварина не може бути спадкоємцем. Водночас є спосіб заздалегідь подбати про її життя після смерті господаря — через обов'язок для людини, яка отримає спадщину.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на канал "Наказ".

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Чому квартиру не можна заповісти коту чи собаці

За Цивільним кодексом тварина є особливим об’єктом цивільних прав, але на неї поширюється правовий режим речі. Спадкоємцем при цьому може бути фізична або юридична особа. Тому записати квартиру безпосередньо на Мурчика чи Барсика у заповіті неможливо.

Як захистити тварину через заповіт

Власник може передати майно людині та одночасно прописати для неї конкретний обов’язок щодо домашнього улюбленця. Закон не обмежує перелік таких умов, тому догляд за твариною можна включити до заповіту.

Наприклад, спадкоємець отримує квартиру або гроші, але разом із цим бере на себе обов’язок утримувати кота чи собаку. У документі можна вказати, хто саме має доглядати за твариною, де вона житиме та який догляд їй потрібен.

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Фрази на кшталт "прошу подбати про мого кота" для цього недостатньо, адже вона має характер побажання. Щоб умова працювала як обов’язок, її потрібно сформулювати конкретно.

Чи можна залишити гроші на утримання тварини

Так, у заповіті можна залишити спадкоємцю майно або гроші, які допоможуть забезпечити утримання улюбленця. Йдеться, наприклад, про кошти на корм, ліки та ветеринарну допомогу.

Кого краще обирати спадкоємцем

Якщо головне завдання — забезпечити майбутнє кота чи собаки, варто подумати про людину, яка справді любить тварин і готова взяти на себе відповідальність за них.

Що може змінитися в майбутньому

У законопроєкті №15150, який передбачає нову редакцію Цивільного кодексу, пропонують дозволити власнику офіційно зобов’язати спадкоємця доглядати та утримувати його тварин. Але поки це лише законопроєкт. Тому його положення ще можуть змінитися.

Раніше Новини.LIVE писали, хто може успадкувати майно замість померлого спадкоємця. Якщо людина померла до відкриття спадщини, її частку за законом можуть отримати діти або інші визначені родичі. Вона ділиться між ними порівну, а якщо спадкоємець помер уже після відкриття спадщини, діють правила спадкової трансмісії.

Також Новини.LIVE розповідали, як у заповіті призначити запасного спадкоємця. Він зможе отримати майно, якщо основний спадкоємець помер раніше, відмовився від спадщини, пропустив строк або був усунений від спадкування.