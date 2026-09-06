Право представлення у спадщині: хто може отримати частку померлого родича

Жінка заповнює документи. Фото: Новини.LIVE

У сім'ї може статися ситуація, коли людина, яка за законом мала б отримати частину спадщини, помирає ще до того, як відкривається спадщина. У такому випадку її частка не зникає. За певних умов закон дозволяє її дітям або іншим близьким родичам зайняти її місце. Такий механізм називається спадкуванням за правом представлення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сумське міжрегіональне управління Мін’юсту.

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Як працює право представлення

Право представлення застосовується під час спадкування за законом. Його суть у тому, що визначені законом родичі отримують ту частину спадщини, яка належала б їхньому померлому родичу, якби він був живим на момент відкриття спадщини.

Наприклад, у бабусі є син і донька. Син помер раніше, але в нього залишилися двоє дітей. Після смерті бабусі її майно за законом ділиться між її спадкоємцями, а частину, яка припадала б на сина, отримують його діти. Вони ділять цю частку між собою порівну. Тобто онуки у такій ситуації успадковують не тому, що вони автоматично входять у першу чергу спадкоємців замість усіх інших, а тому, що закон дає їм можливість отримати частку, яка належала б їхньому батькові або матері.

Хто має право на таке спадкування

Найчастіше йдеться про внуків та правнуків спадкодавця. Вони можуть отримати частку, яка належала б за законом їхнім батькові, матері, бабі або дідові, якби ці родичі були живими на момент відкриття спадщини.

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Право представлення також поширюється на інші родинні зв'язки. Племінники спадкодавця можуть отримати частку, яка належала б їхнім матері або батькові — тобто сестрі чи брату спадкодавця. Прабаба та прадід можуть спадкувати ту частину майна, яка належала б їхнім дітям — бабі або дідові спадкодавця.

Також закон передбачає право представлення для двоюрідних братів і сестер спадкодавця. Вони можуть успадкувати частину, яка належала б їхнім матері або батькові — тітці чи дядькові спадкодавця.

Як ділиться спадщина між кількома родичами

Якщо на місце померлого спадкоємця претендує кілька осіб, його частка ділиться між ними порівну. Наприклад, чоловік мав би успадкувати чверть майна свого батька, але помер до відкриття спадщини. У чоловіка залишилися двоє дітей. У такому випадку ці діти разом отримують його чверть, тобто кожному припадає по одній восьмій від усієї спадщини.

Важливо, коли саме помер спадкоємець

У таких справах дата смерті родича має принципове значення. Право представлення виникає тоді, коли людина, яка могла б успадкувати за законом, померла до відкриття спадщини. Якщо ж вона була живою на момент смерті спадкодавця, але померла вже після цього, ситуація буде іншою.

Наприклад, якщо батько помер 1 травня, а його син — 10 травня, син уже став спадкоємцем на момент смерті батька. Якщо він не встиг прийняти спадщину і помер, право на її прийняття переходить уже до його спадкоємців за правилами спадкової трансмісії. Це інший механізм, передбачений цивільним законодавством.

Тому для визначення права на спадщину важливо встановити не лише родинний зв'язок, а й послідовність подій та дати смерті.

Чи можна скористатися правом представлення, якщо родич відмовився від спадщини

Право представлення не варто плутати з ситуацією, коли спадкоємець був живим, але вирішив не приймати спадщину. У такому разі його діти не можуть автоматично зайняти його місце.

Право представлення пов'язане саме зі смертю спадкоємця до відкриття спадщини. Воно виникає з передбачених законом родинних зв'язків, а не просто через небажання іншої людини приймати майно.

Раніше Новини.LIVE писали, як оформити спадщину на майно, що залишилося на ТОТ. Будинок, квартиру чи землю можна успадкувати за українським законодавством, звернувшись до нотаріуса на підконтрольній території. Якщо документів немає або смерть спадкодавця не зареєстрована в Україні, спершу може знадобитися суд.

Також Новини.LIVE розповідали, чи обов’язково писати заяву про відмову від спадщини. Якщо людина не звернеться до нотаріуса протягом шести місяців, вона вважається такою, що не прийняла спадщину. Водночас для тих, хто жив зі спадкодавцем або має особливий статус, без офіційної відмови не обійтися.