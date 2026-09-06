Право представления в наследстве: кто может получить долю умершего родственника

Женщина заполняет документы. Фото: Новини.LIVE

В семье может сложиться ситуация, когда человек, который по закону должен был бы получить часть наследства, умирает еще до открытия наследства. В таком случае его доля не теряется. При определенных условиях закон позволяет его детям или другим близким родственникам занять его место. Такой механизм называется наследованием по праву представительства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сумское межрегиональное управление Минюста.

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Как работает право представительства

Право представительства применяется при наследовании по закону. Его суть заключается в том, что определенные законом родственники получают ту часть наследства, которая принадлежала бы их умершему родственнику, если бы он был жив на момент открытия наследства.

Например, у бабушки есть сын и дочь. Сын умер раньше, но у него остались двое детей. После смерти бабушки ее имущество по закону делится между ее наследниками, а часть, которая пришлась бы на сына, получают его дети. Они делят эту долю между собой поровну. То есть внуки в такой ситуации наследуют не потому, что они автоматически входят в первую очередь наследников вместо всех остальных, а потому, что закон дает им возможность получить долю, которая принадлежала бы их отцу или матери.

Кто имеет право на такое наследование

Чаще всего речь идет о внуках и правнуках наследодателя. Они могут получить долю, которая по закону принадлежала бы их отцу, матери, бабушке или дедушке, если бы эти родственники были живы на момент открытия наследства.

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Право представительства также распространяется на другие родственные связи. Племянники наследодателя могут получить долю, которая принадлежала бы их матери или отцу — то есть сестре или брату наследодателя. Прабабушка и прадедушка могут унаследовать ту часть имущества, которая принадлежала бы их детям — бабушке или дедушке наследодателя.

Также закон предусматривает право представительства для двоюродных братьев и сестер наследодателя. Они могут унаследовать долю, которая принадлежала бы их матери или отцу — тете или дяде наследодателя.

Как делится наследство между несколькими родственниками

Если на место умершего наследника претендует несколько лиц, его доля делится между ними поровну. Например, мужчина должен был унаследовать четверть имущества своего отца, но умер до открытия наследства. У мужчины остались двое детей. В таком случае эти дети вместе получают его четверть, то есть каждому приходится по одной восьмой от всего наследства.

Важно, когда именно умер наследник

В таких делах дата смерти родственника имеет принципиальное значение. Право представительства возникает тогда, когда человек, который мог бы унаследовать по закону, умер до открытия наследства. Если же он был жив на момент смерти наследодателя, но умер уже после этого, ситуация будет иной.

Например, если отец скончался 1 мая, а его сын — 10 мая, сын уже стал наследником на момент смерти отца. Если он не успел принять наследство и умер, право на его принятие переходит уже к его наследникам по правилам наследственной трансмиссии. Это другой механизм, предусмотренный гражданским законодательством.

Поэтому для определения права на наследство важно установить не только родственную связь, но и последовательность событий и даты смерти.

Можно ли воспользоваться правом представительства, если родственник отказался от наследства

Право представительства не следует путать с ситуацией, когда наследник был жив, но решил не принимать наследство. В таком случае его дети не могут автоматически занять его место.

Право представительства связано именно со смертью наследника до открытия наследства. Оно возникает из предусмотренных законом родственных связей, а не просто из-за нежелания другого человека принимать имущество.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как оформить наследство на имущество, оставшееся на ВОТ. Дом, квартиру или землю можно унаследовать в соответствии с украинским законодательством, обратившись к нотариусу на подконтрольной территории. Если документов нет или смерть наследодателя не зарегистрирована в Украине, сначала может потребоваться суд.

Также Новини.LIVE рассказывали, обязательно ли писать заявление об отказе от наследства. Если человек не обратится к нотариусу в течение шести месяцев, считается, что он не принял наследство. В то же время для тех, кто проживал с наследодателем или имеет особый статус, без официального отказа не обойтись.