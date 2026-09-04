Відмова від спадщини: коли до справи залучають запасного спадкоємця

Жінка заповнює заповіт. Фото: Новини.LIVE

Заповіт на єдину людину може здаватись залізобетонною гарантією. Проте на практиці він може розсипатися за один день. Якщо обраний спадкоємець раптово відмовиться від майна або померне раніше, спадщину розподілять між родичами за загальною чергою. Втім, уникнути такого сценарію та зберегти повний контроль над майном можна за допомогою всього одного юридичного "запасного" пункту.

У finance.ua роз'яснили, як працює захисний "план Б" для спадкодавців та в яких випадках майно дістається саме резервному кандидату, передають Новини.LIVE.

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Коли спадок отримує "запасний" спадкоємець

У разі такого варіанта, у документі поруч із першозазначеним спадкоємцем одразу зазначають альтернативну особу. Вона отримує спадщину виключно тоді, коли основний претендент з певних причин вибуває зі справи.

Законодавство визначає чотири ключові підстави для залучення підпризначеного спадкоємця:

Основний претендент помер раніше за самого заповідача. Людина офіційно відмовилася від майна або пропустила 6-місячний термін для оформлення спадщини нотаріусу. Претендента суд визнав усуненим від спадкування. Людина не проігнорувала спеціальні вимоги, зафіксовані в заповіті. Зокрема вимогу здобути вищу освіту чи одружитися.

Відкриття спадкової трансмісії

Експерти застерігають від плутанини між підпризначенням та іншим схожим поняттям — спадковою трансмісією. Головна відмінність полягає у моменті настання смерті основного спадкоємця. Підпризначення діє, якщо основний спадкоємець помирає до смерті заповідача. Тоді майно одразу переходить до резервного кандидата із заповіту.

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А спадкова трансмісія виникає, коли основний спадкоємець був живий на момент смерті заповідача, але помер після цього, не встигнувши оформити права протягом відведених 6 місяців. У такому випадку спадщина дістається вже спадкоємцям цього померлого кандидата, а не "запасній" особі із заповіту.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як діяти спадкоємцю у разі бажання відмови від спадщини. Небажання оформити майно померлої особи може мати різні об'єктивні підстави. Наприклад, якщо разом зі спадщиною перейдуть борги, які доведеться погасити.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи можна поновити строк прийняття спадщини після закінчення 6-місячного терміну. Адже відлік починається з дня смерті людини. Якщо протягом цього часу спадкоємець не подав заяву і не проживав постійно зі спадкодавцем, вважається, що він спадщину не прийняв.