Отказ от наследства: когда к делу привлекают запасного наследника

Женщина заполняет завещание. Фото: Новини.LIVE

Завещание в пользу одного человека может показаться железной гарантией. Однако на практике оно может обернуться провалом за один день. Если выбранный наследник внезапно откажется от имущества или умрет раньше, наследство будет распределено между родственниками в общем порядке. Впрочем, избежать такого сценария и сохранить полный контроль над имуществом можно с помощью всего одного юридического "запасного" пункта.

На сайте finance.ua разъяснили, как работает защитный "план Б" для наследодателей и в каких случаях имущество достается именно резервному кандидату, передают Новини.LIVE.

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Когда наследство получает "запасной" наследник

В случае такого варианта в документе рядом с первоначально указанным наследником сразу указывается альтернативное лицо. Оно получает наследство исключительно тогда, когда основной претендент по определенным причинам выбывает из дела.

Законодательство определяет четыре ключевых основания для привлечения назначенного наследника:

Основной претендент умер раньше самого завещателя. Лицо официально отказалось от имущества или пропустило 6-месячный срок для оформления наследства у нотариуса. Претендент был признан судом лишенным права наследования. Лицо не выполнило специальные требования, зафиксированные в завещании. В частности, требование получить высшее образование или вступить в брак.

Открытие наследственной трансмиссии

Эксперты предостерегают от путаницы между наследником второй очереди и другим похожим понятием — наследовательной трансмиссией. Главное отличие заключается в моменте наступления смерти основного наследника. Предназначение действует, если основной наследник умирает до смерти завещателя. Тогда имущество сразу переходит к резервному кандидату из завещания.

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А наследственная передача наступает, когда основной наследник был жив на момент смерти завещателя, но умер после этого, не успев оформить права в течение отведенных 6 месяцев. В таком случае наследство достается уже наследникам этого умершего кандидата, а не "запасному" лицу из завещания.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как действовать наследнику в случае желания отказаться от наследства. Нежелание оформить имущество умершего может иметь различные объективные основания. Например, если вместе с наследством перейдут долги, которые придется погасить.

Также Новини.LIVE сообщали, можно ли восстановить срок принятия наследства после истечения 6-месячного срока. Ведь отсчет начинается со дня смерти человека. Если в течение этого времени наследник не подал заявление и не проживал постоянно с наследодателем, считается, что он наследство не принял.