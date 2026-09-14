Домашний питомец по наследству: как обеспечить будущее кошки или собаки

Кошка. Фото: Новини.LIVE

Многие владельцы домашних животных хотят заранее позаботиться о своем питомце на тот случай, если их самих однажды не станет рядом. Некоторые пытаются завещать квартиру, деньги или другое имущество коту или собаке, однако с юридической точки зрения животное не может быть наследником. В то же время есть способ заранее позаботиться о его жизни после смерти хозяина — через обязательство для человека, который получит наследство.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на канал "Наказ".

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Почему квартиру нельзя завещать кошке или собаке

Согласно Гражданскому кодексу животное является особым объектом гражданских прав, но на него распространяется правовой режим вещи. Наследником при этом может быть физическое или юридическое лицо. Поэтому завещать квартиру непосредственно на имя Мурчика или Барсика невозможно.

Как защитить животное с помощью завещания

Владелец может передать имущество человеку и одновременно прописать для него конкретную обязанность в отношении домашнего питомца. Закон не ограничивает перечень таких условий, поэтому уход за животным можно включить в завещание.

Например, наследник получает квартиру или деньги, но вместе с этим берет на себя обязанность содержать кота или собаку. В документе можно указать, кто именно должен ухаживать за животным, где оно будет жить и какой уход ему необходим.

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Фразы вроде "прошу позаботиться о моей кошке" для этого недостаточно, ведь она носит характер пожелания. Чтобы условие действовало как обязанность, его нужно сформулировать конкретно.

Можно ли оставить деньги на содержание животного

Да, в завещании можно оставить наследнику имущество или деньги, которые помогут обеспечить содержание питомца. Речь идет, например, о средствах на корм, лекарства и ветеринарную помощь.

Кого лучше выбрать в качестве наследника

Если главная задача — обеспечить будущее кошки или собаки, стоит подумать о человеке, который действительно любит животных и готов взять на себя ответственность за них.

Что может измениться в будущем

В законопроекте №15150, предусматривающем новую редакцию Гражданского кодекса, предлагается разрешить владельцу официально обязать наследника ухаживать за его животными и содержать их. Но пока это лишь законопроект. Поэтому его положения еще могут измениться.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто может унаследовать имущество вместо умершего наследника. Если человек умер до открытия наследства, его долю по закону могут получить дети или другие определенные родственники. Она делится между ними поровну, а если наследник умер уже после открытия наследства, действуют правила наследственной передачи.

Также Новини.LIVE рассказывали, как в завещании назначить запасного наследника. Он сможет получить имущество, если основной наследник умер раньше, отказался от наследства, пропустил срок или был лишен права наследования.