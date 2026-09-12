Отказ от наследства, дарение и завещание: какие юридические различия важно знать

Женщина подписывает документы. Фото: Новини.LIVE

Некоторые юридические понятия на первый взгляд кажутся почти одинаковыми, однако имеют совершенно разные правовые последствия. Речь идет, в частности, об отказе от наследства и его непринятии, дарении и завещании, нотариальном удостоверении сделки и заверении подписи, а также о копии и дубликате документа.

В Минюсте объяснили, как их правильно различать, передают Новини.LIVE.

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Когда наследник отказался, а когда просто не принял наследство

Отказ от принятия наследства является сознательным решением наследника. Лицо, наследующее имущество по закону или завещанию, может отказаться от наследства в течение срока, установленного для его принятия. Как правило, он составляет шесть месяцев со дня открытия наследства.

Непринятие наследства имеет иную природу. Оно возникает тогда, когда наследник, который должен был подать заявление о принятии наследства, не сделал этого в установленный законом срок. В таком случае лицо считается не принявшим наследство.

В то же время существуют категории наследников, которые считаются принявшими наследство без подачи соответствующего заявления. В частности, это лицо, которое постоянно проживало вместе с наследодателем на момент открытия наследства и не заявило об отказе от него.

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Также автоматически принявшими наследство считаются малолетние, несовершеннолетние, недееспособные и лица с ограниченной гражданской дееспособностью, за исключением предусмотренных законом случаев.

Таким образом, ключевое различие заключается в волеизъявлении: отказ оформляется заявлением, тогда как непринятие является следствием непредставления заявления в установленный срок.

Чем отличаются дарение и завещание

Договор дарения и завещание позволяют определить, кому достанется имущество, но действуют они по разным правилам.

По договору дарения даритель безвозмездно передает или принимает на себя обязательство передать имущество другому лицу — одаряемому.

Право собственности на подарок возникает с момента его принятия. Если речь идет о недвижимости, право собственности возникает с учетом требований государственной регистрации.

Завещание, напротив, является личным распоряжением человека на случай его смерти. Его составление не означает передачу права собственности наследнику. Завещатель продолжает оставаться собственником имущества, может распоряжаться им при жизни, а также в любой момент изменить или отменить завещание.

Наследство открывается только после смерти лица, а наследнику необходимо принять его в соответствии с установленной законом процедурой.

Таким образом, дарение предусматривает передачу имущества при жизни собственника, а завещание определяет, кому оно может перейти после его смерти.

Оформление сделки и подтверждение подписи — не одно и то же

Нотариальное удостоверение сделки предполагает гораздо более тщательную проверку. Нотариус устанавливает личности участников, проверяет их дееспособность и полномочия представителей, выясняет истинные намерения сторон и проверяет соответствие содержания сделки требованиям законодательства.

Заверение подлинности подписи имеет иное назначение. В этом случае нотариус подтверждает, что подпись под документом принадлежит конкретному лицу. При этом он не удостоверяет достоверность фактов или информации, изложенных в самом документе.

То есть при нотариальном удостоверении проверяются сделка, ее содержание, законность и волеизъявление сторон. Удостоверение подлинности подписи подтверждает лишь то, кто именно поставил подпись на документе.

Почему копия документа не является его дубликатом

Копия представляет собой воспроизведение информации, содержащейся в оригинале документа. Она может быть обычной или заверенной в установленном порядке. Даже если копия заверена, это подтверждает лишь ее соответствие оригиналу — юридически она остается копией.

Дубликат имеет другое назначение. Это повторно оформленный документ, который выдается вместо утерянного или поврежденного оригинала. Он создается в установленном законодательством порядке и имеет такую же юридическую силу, как и оригинал.

Таким образом, копия просто воспроизводит содержание документа, тогда как дубликат оформляется для замены утраченного или поврежденного оригинала.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто получит долю наследника, умершего до открытия наследства. При определенных условиях закон позволяет передать ее детям или другим близким родственникам. Такой механизм называется наследованием по праву представительства.

Также Новини.LIVE писали, когда можно назначить так называемого резервного наследника. Он получает наследство исключительно в том случае, если основной претендент по определенным причинам выбывает из дела. Законодательство определяет четыре ключевых основания для привлечения назначенного наследника.