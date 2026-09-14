Хто отримає знайдені після смерті родича заощадження: правила спадщини

Конверт з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

Під час розбору речей померлого родичі можуть знайти готівку, заощадження в конверті або кошти, заховані серед особистих речей. Однак той, хто виявив гроші, не стає автоматично їхнім власником. Юридично важливо встановити, кому належали кошти на момент смерті, адже вони можуть входити до складу спадщини та підлягати розподілу між спадкоємцями.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Чи входять знайдені гроші до складу спадщини

Сам факт того, що кошти знайшли у квартирі чи будинку померлого, ще не визначає їхнього власника. Насамперед необхідно з’ясувати, кому гроші належали на момент смерті.

Якщо це були особисті заощадження спадкодавця, вони входять до складу спадщини. Водночас кошти, які померлий лише зберігав для іншої особи, не стають спадщиною лише через те, що перебували в його помешканні.

Відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов’язків від померлої особи до спадкоємців. Стаття 1218 ЦКУ передбачає, що до складу спадщини входять усі права та обов’язки, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини та не припинилися внаслідок його смерті.

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Готівка також є майном і належить до об’єктів цивільних прав. Тому, якщо після смерті людини знайшли, наприклад, 200 тисяч гривень, які належали саме їй, ці кошти є частиною спадкового майна. Вони не стають "нічийними" лише тому, що інші родичі раніше не знали про їхнє існування.

Хто може успадкувати знайдені кошти

Коло осіб, які мають право на гроші, залежить від того, чи залишив померлий заповіт.

За статтею 1217 ЦК України спадкування відбувається за заповітом або за законом. Якщо існує чинний заповіт, кошти можуть перейти особі, зазначеній у ньому, з урахуванням правил щодо обов’язкової частки у спадщині.

Якщо заповіту немає, спадкування відбувається за законом і відповідно до встановленої черговості. Згідно зі статтею 1261 ЦК України, у першу чергу право на спадкування мають:

діти померлого;

той із подружжя, хто його пережив;

батьки спадкодавця.

Якщо спадкоємців першої черги немає або вони не прийняли спадщину, до спадкування можуть закликатися представники наступних черг.

Отже, брат, сестра, племінник чи інший родич не отримує знайдені гроші лише через те, що саме він виявив конверт або готівку.

Чому знайдену суму не можна забрати собі

Наприклад, після смерті батька його син знайшов у шафі 100 тисяч гривень. У померлого також залишилися дружина та ще одна дитина.

Сам факт виявлення коштів не дає синові права забрати всю суму. Якщо гроші належали батькові, вони мають бути включені до складу спадщини.

За відсутності заповіту спадкоємцями першої черги є дружина, діти та батьки померлого, якщо вони живі та мають право на спадкування. За загальним правилом частки спадкоємців за законом є рівними.

Тому знайдені 100 тисяч гривень мають бути враховані під час визначення складу спадкового майна та розподілу спадщини між усіма спадкоємцями, які мають на неї право.

Коли гроші можуть належати не лише померлому

Окремо потрібно враховувати ситуації, коли кошти були накопичені подружжям під час шлюбу.

За загальним правилом, відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю.

У такому випадку до складу спадщини може увійти не вся знайдена сума, а лише та частка, яка належала померлому. Інша частина може бути визнана власністю другого з подружжя.

Тому перед розподілом готівки важливо з’ясувати не лише факт її належності спадкодавцеві, а й джерело походження коштів та обставини їх накопичення.

Чи потрібно чекати шість місяців

Спадщина відкривається в день смерті особи. Це передбачено статтею 1220 ЦК України. Для її прийняття закон встановлює шестимісячний строк відповідно до статті 1270 ЦКУ.

Водночас прийняття спадщини та отримання свідоцтва про право на спадщину — це не тотожні процедури. Стаття 1268 ЦК України передбачає право спадкоємця прийняти спадщину або відмовитися від неї. Для особи, яка постійно проживала зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини, діють окремі правила щодо прийняття спадщини.

Тому відсутність свідоцтва про право на спадщину не означає, що знайдені гроші автоматично належать тому, хто їх виявив. До завершення спадкової процедури кошти мають розглядатися як частина спадкового майна, якщо встановлено, що вони належали померлому.

Якщо спадкоємці не можуть домовитися щодо належності грошей або їхнього розподілу, спір про право власності чи склад спадщини може вирішуватися в судовому порядку.

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