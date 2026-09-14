Кто получит сбережения, найденные после смерти родственника: правила наследования

Конверт с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

При рассмотрении вещей умершего родственники могут найти наличные деньги, сбережения в конверте или средства, спрятанные среди личных вещей. Однако тот, кто обнаружил деньги, не становится автоматически их владельцем. Юридически важно установить, кому принадлежали средства на момент смерти, ведь они могут входить в состав наследства и подлежать распределению между наследниками.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Входят ли найденные деньги в состав наследства

Сам факт того, что средства были найдены в квартире или доме умершего, еще не определяет их владельца. Прежде всего необходимо выяснить, кому деньги принадлежали на момент смерти.

Если это были личные сбережения наследодателя, они входят в состав наследства. В то же время средства, которые умерший лишь хранил для другого лица, не становятся наследством только из-за того, что находились в его жилище.

В соответствии со статьей 1216 Гражданского кодекса Украины, наследование представляет собой переход прав и обязанностей от умершего лица к наследникам. Статья 1218 ГКУ предусматривает, что в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти.

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Наличные деньги также являются имуществом и относятся к объектам гражданских прав. Поэтому, если после смерти человека нашли, например, 200 тысяч гривен, которые принадлежали именно ему, эти средства являются частью наследственного имущества. Они не становятся "ничейными" только потому, что другие родственники ранее не знали об их существовании.

Кто может унаследовать найденные средства

Круг лиц, имеющих право на деньги, зависит от того, оставил ли умерший завещание.

Согласно статье 1217 ГК Украины наследование происходит по завещанию или по закону. Если имеется действующее завещание, средства могут перейти лицу, указанному в нем, с учетом правил об обязательной доле в наследстве.

Если завещания нет, наследование происходит по закону и в соответствии с установленной очередностью. Согласно статье 1261 ГК Украины, в первую очередь право на наследование имеют:

дети умершего;

тот из супругов, кто его пережил;

родители наследодателя.

Если наследников первой очереди нет или они не приняли наследство, к наследованию могут быть привлечены представители следующих очередей.

Таким образом, брат, сестра, племянник или другой родственник не получает найденные деньги только потому, что именно он обнаружил конверт или наличные.

Почему найденную сумму нельзя забрать себе

Например, после смерти отца его сын нашел в шкафу 100 тысяч гривен. У умершего также остались жена и еще один ребенок.

Сам факт обнаружения средств не дает сыну права забрать всю сумму. Если деньги принадлежали отцу, они должны быть включены в состав наследства.

При отсутствии завещания наследниками первой очереди являются супруга, дети и родители умершего, если они живы и имеют право на наследование. По общему правилу доли наследников по закону равны.

Поэтому найденные 100 тысяч гривен должны быть учтены при определении состава наследственного имущества и распределении наследства между всеми наследниками, имеющими на него право.

Когда деньги могут принадлежать не только умершему

Отдельно следует учитывать ситуации, когда средства были накоплены супругами в период брака.

По общему правилу, в соответствии со статьей 60 Семейного кодекса Украины, имущество, приобретенное супругами за время брака, является их общей совместной собственностью.

В таком случае в состав наследства может войти не вся найденная сумма, а только та доля, которая принадлежала умершему. Остальная часть может быть признана собственностью другого супруга.

Поэтому перед распределением наличных важно выяснить не только факт их принадлежности наследодателю, но и источник происхождения средств, а также обстоятельства их накопления.

Нужно ли ждать шесть месяцев

Наследство открывается в день смерти лица. Это предусмотрено статьей 1220 ГК Украины. Для его принятия закон устанавливает шестимесячный срок в соответствии со статьей 1270 ГКУ.

В то же время принятие наследства и получение свидетельства о праве на наследство — это не тождественные процедуры. Статья 1268 ГК Украины предусматривает право наследника принять наследство или отказаться от него. Для лица, постоянно проживавшего с наследодателем на момент открытия наследства, действуют отдельные правила относительно принятия наследства.

Поэтому отсутствие свидетельства о праве на наследство не означает, что найденные деньги автоматически принадлежат тому, кто их обнаружил. До завершения процедуры наследования средства должны рассматриваться как часть наследственного имущества, если установлено, что они принадлежали умершему.

Если наследники не могут договориться о принадлежности денег или их распределении, спор о праве собственности или составе наследства может решаться в судебном порядке.

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