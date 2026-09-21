Спільний заповіт подружжя: кому дістанеться майно після смерті

Подружня пара читає документ. Фото: Magnific

Під час сімейного життя подружжя зазвичай має спільне майно — квартиру, будинок, землю, автомобіль або заощадження. Щоб заздалегідь визначити його подальшу долю, чоловік і дружина можуть скористатися спільним заповітом. Такий документ має особливість: спочатку майно переходить до того з подружжя, хто пережив іншого, а вже після смерті другого — до дітей чи інших спадкоємців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Реклама

Хто може скласти спільний заповіт

За статтею 1243 Цивільного кодексу України, спільний заповіт можуть скласти чоловік та дружина щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності. Його можуть оформити лише люди, які перебувають в офіційному шлюбі. Якщо чоловік і жінка просто живуть разом без реєстрації, скласти спільний заповіт вони не можуть.

Також йдеться лише про спільне майно. Наприклад, це може бути квартира чи будинок, придбані під час шлюбу. Особисте майно кожного з подружжя під такий заповіт не підпадає — для нього можна складати окремі заповіти.

Як ділиться майно

Якщо один із подружжя помирає, його частка у спільному майні не переходить одразу до дітей чи інших спадкоємців. Вона переходить до другого з подружжя, який пережив його. У результаті той стає власником усього спільного майна. А вже після смерті другого з подружжя майно переходить до людей, яких чоловік і дружина вказали у спільному заповіті.

Читайте також:

Наприклад, подружжя може заповісти спільну квартиру своїм дітям. Якщо спочатку помре чоловік, його частка перейде до дружини. Діти отримають право на це майно вже після смерті дружини.

Чи можна скасувати спільний заповіт

За життя обох чоловік або дружина можуть відмовитися від спільного заповіту. Така відмова має бути посвідчена нотаріально.

Після смерті одного з подружжя змінити або скасувати спільний заповіт вже неможливо. Після цього нотаріус накладає заборону на відчуження майна, яке зазначене у заповіті. Тобто розпоряджатися ним на власний розсуд той, хто пережив другого, вже не може.

Якщо подружжя розірвало шлюб, спільний заповіт втрачає чинність. Також його можна оскаржити в суді та визнати недійсним.

Для оформлення спільного заповіту чоловікові та дружині потрібно разом звернутися до нотаріуса.

Раніше Новини.LIVE писали, кому може дістатися квартира після смерті власника. Навіть якщо все майно заповідане одній людині, окремі категорії спадкоємців мають право на обов’язкову частку. Йдеться про дітей, непрацездатних дітей, вдову або вдівця та непрацездатних батьків.

Також Новини.LIVE розповідали, кому дістануться гроші, знайдені після смерті родича. Якщо готівка була заощадженнями померлого, вона входить до складу спадщини та розподіляється між спадкоємцями. Той, хто знайшов кошти, має врахувати права інших, а спір можна вирішити через суд.