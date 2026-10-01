Поділ майна після розлучення: чи потрібно сплачувати податки з отриманого

Державна податкова служюа. Фото: УНІАН

Після розлучення колишнє подружжя може поділити спільно нажите майно між собою або передати його одному з них. Йдеться не лише про квартиру чи автомобіль, а й про кошти та інше майно, набуте під час шлюбу. Водночас сам факт отримання такого майна після поділу створює купу питань. Одне з них: чи потрібно сплачувати податок з отриманого.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, чи потрібно сплачувати податок з отриманого майна після розлучення.

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Що відбувається з майном після розірвання шлюбу

Спільна сумісна власність подружжя може бути розподілена за домовленістю між чоловіком і дружиною, або за рішенням суду. Якщо питання вирішується через суд, поділ може відбуватися у зв'язку з розірванням шлюбу або визнанням його недійсним.

Подружжя також може добровільно домовитися про розподіл майна. Проте така домовленість має відповідати вимогам Сімейного кодексу України. У результаті один із подружжя може отримати квартиру, автомобіль, інше майно або визначену суму коштів.

Чи вважається отримане майно доходом

Майно або гроші, які людина отримує саме внаслідок поділу спільної сумісної власності подружжя, не включаються до оподатковуваного доходу. Тобто, якщо після розподілу спільного майна одному з колишнього подружжя передали квартиру, автомобіль або кошти, сама така передача не створює доходу, з якого потрібно сплачувати податок на доходи фізичних осіб.

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Це правило застосовується:

як до майна, розподіленого за рішенням суду;

так і до майна, поділеного за добровільною домовленістю подружжя з дотриманням вимог законодавства.

Чи потрібно сплачувати військовий збір

Як повідомляє відомство, окремо сплачувати військовий збір із такого майна або коштів також не потрібно. Доходи, які не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи, не є підставою для нарахування військового збору. Тому майно або гроші, отримані саме в результаті поділу спільної власності подружжя, не оподатковуються цим збором.

Чи треба вносити отримане майно у податкову декларацію

Сам факт отримання квартири, автомобіля, коштів чи іншого майна під час поділу спільної власності не зобов'язує людину подавати річну декларацію про майновий стан і доходи.

Водночас ситуація змінюється, якщо декларацію потрібно подавати з іншої причини. У такому разі отримане внаслідок поділу майно або кошти потрібно відобразити серед доходів, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу.

Для податкових наслідків важливо саме походження майна. Якщо його отримали внаслідок поділу спільної сумісної власності подружжя, така передача не оподатковується ПДФО та військовим збором.

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