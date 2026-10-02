Налоговая социальная льгота для одиноких родителей в 2026 году: кто может ею воспользоваться

Мать с младенцем. Фото: Новини.LIVE

Одинокие матери и отцы могут уменьшить сумму налогов, удерживаемых из зарплаты. Такие родители могут воспользоваться повышенной налоговой социальной льготой. Она позволяет уменьшить сумму налога — и, соответственно, увеличить сумму зарплаты. В то же время для оформления льготы необходимо соответствовать определенным требованиям и предоставить работодателю необходимые документы.

Сайт Новини.LIVE выяснил, кто именно имеет право на налоговую льготу и какие документы для этого необходимы.

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Кому доступна повышенная льгота

Право на налоговую социальную льготу в повышенном размере имеют:

одинокая мать или отец;

вдова или вдовец;

опекун или попечитель.

Льгота применяется на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. В 2026 году ее размер составляет 2 496 грн на каждого ребенка.

Существуют ограничения по размеру заработной платы

Льготу можно применять к доходу в виде заработной платы, если его размер не превышает установленного предельного показателя. В 2026 году он составляет 4 660 грн на одного ребенка.

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Для одиноких родителей предельный доход рассчитывается в зависимости от количества детей. Например, если мать самостоятельно воспитывает двоих детей, расчет будет следующим:

4 660 грн × 2 = 9 320 грн.

При наличии двух детей право на применение льготы возникает при условии, что зарплата не превышает 9 320 грн.

Как оформить налоговую социальную льготу

Для получения ПСП работнику необходимо обратиться к своему работодателю и подать необходимые документы.

В частности, понадобятся:

заявление о выборе места применения налоговой социальной льготы;

копия свидетельства о рождении ребенка или детей;

документы, подтверждающие соответствующий статус.

Среди таких документов могут быть свидетельство о браке с отметкой о смерти, решение суда о лишении отца родительских прав, свидетельство о смерти и другие документы в зависимости от конкретной ситуации.

Можно ли воспользоваться льготой на нескольких местах работы

Важно, что налоговую социальную льготу можно использовать только по одному месту работы. Именно поэтому работник должен подать работодателю заявление о выборе такого места.

Если у человека есть несколько оснований для получения ПСП, применять их одновременно нельзя. В таком случае выбирается одна льгота — та, которая предусматривает наибольший размер.

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