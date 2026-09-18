Налоговые льготы для ФЛП в Украине: в каких случаях можно не платить военный сбор

Конверт с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторые предприниматели, самозанятые лица и военнослужащие имеют право не уплачивать военный сбор. Освобождение касается, в частности, ФЛП, относящихся к первой и второй группам единого налога, проживающих на территориях боевых действий, мобилизованных предпринимателей, а также отдельных доходов военнослужащих и сотрудников силовых структур. Условия и сроки действия льгот определены Налоговым кодексом Украины.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Для каких ФЛП действует налоговая льгота

Физические лица-предприниматели на первой или второй группе единого налога могут не уплачивать военный сбор, если их налоговый адрес расположен на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях Украины.

Льгота применяется:

с первого числа месяца, в котором на соответствующей территории начались боевые действия, возникла угроза боевых действий или началась временная оккупация;

до последнего числа месяца, в котором боевые действия завершились, была прекращена угроза боевых действий или закончилась временная оккупация.

Начало и окончание соответствующих периодов определяются в соответствии с Перечнем территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или которые временно оккупированы РФ.

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Когда ФЛП может воспользоваться льготой в связи с отпуском или болезнью

Предприниматели первой и второй групп, не имеющие наемных работников, могут не уплачивать военный сбор в двух случаях:

в течение одного календарного месяца в году — на время отпуска;

в период болезни продолжительностью 30 и более календарных дней.

Длительную болезнь необходимо подтвердить выпиской из Электронного реестра листов нетрудоспособности.

На какой период освобождают мобилизованных предпринимателей

Самозанятые лица, в частности ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, освобождаются от начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору, если они:

призваны на военную службу во время мобилизации;

привлечены к выполнению мобилизационных обязанностей по должностям, предусмотренным штатами военного времени;

проходят военную службу по контракту.

Освобождение действует в течение всего периода службы. Оно начинается с первого числа месяца призыва или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года, и продолжается до последнего дня месяца, в котором лицо было демобилизовано или уволено со службы.

Какие выплаты военнослужащих и сотрудников силовых структур не облагаются сбором

В период действия военного положения военный сбор не взимается с доходов в виде денежного обеспечения:

военнослужащих и сотрудников Вооруженных Сил Украины;

Национальной гвардии Украины;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

сотрудников Министерства внутренних дел Украины;

Управления государственной охраны Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

других воинских формирований, созданных в соответствии с законами Украины.

Льгота также распространяется на лиц, непосредственно участвующих в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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