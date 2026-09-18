Податкові пільги для ФОП в Україні: коли військовий збір можна не платити

Конверт з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

Окремі підприємці, самозайняті особи та військовослужбовці мають право не сплачувати військовий збір. Звільнення стосується, зокрема, ФОПів на першій і другій групах єдиного податку з територій бойових дій, мобілізованих підприємців, а також окремих доходів військових і силовиків. Умови та періоди дії пільг визначені Податковим кодексом України.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Для яких ФОПів діє податкова пільга

Фізичні особи-підприємці, які перебувають на першій або другій групі єдиного податку, можуть не сплачувати військовий збір, якщо їхня податкова адреса розташована на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях України.

Пільга застосовується:

з першого числа місяця, у якому на відповідній території почалися бойові дії, виникла можливість бойових дій або розпочалася тимчасова окупація;

до останнього числа місяця, у якому бойові дії завершилися, було припинено можливість бойових дій або завершилася тимчасова окупація.

Початок і завершення відповідних періодів визначаються за Переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії чи які тимчасово окуповані РФ.

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Коли ФОП може скористатися пільгою через відпустку або хворобу

Підприємці першої та другої груп, які не мають найманих працівників, можуть не сплачувати військовий збір у двох випадках:

протягом одного календарного місяця на рік — на час відпустки;

за період хвороби тривалістю 30 і більше календарних днів.

Тривалу хворобу необхідно підтвердити витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності.

На який період звільняють мобілізованих підприємців

Самозайняті особи, зокрема ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, звільняються від нарахування, сплати та подання звітності з військового збору, якщо вони:

призвані на військову службу під час мобілізації;

залучені до виконання мобілізаційних обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;

проходять військову службу за контрактом.

Звільнення діє протягом усього періоду служби. Воно починається з першого числа місяця призову або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року, і триває до останнього дня місяця, у якому особу демобілізували або звільнили зі служби.

Які виплати військових і силовиків не обкладаються збором

У період дії воєнного стану військовий збір не справляється з доходів у вигляді грошового забезпечення:

військовослужбовців та працівників Збройних Сил України;

Національної гвардії України;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Державної прикордонної служби України;

працівників Міністерства внутрішніх справ України;

Управління державної охорони України;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

інших військових формувань, створених відповідно до законів України.

Пільга також поширюється на осіб, які безпосередньо беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ.

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