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Головна Економіка Одинокі батьки можуть платити менше податків: що треба зробити

Одинокі батьки можуть платити менше податків: що треба зробити

Ua ru
2 жовтня 2026 08:00
Податкова соціальна пільга для одиноких батьків у 2026 році: хто може скористатись
Мати з немовлям. Фото: Новини.LIVE

Одинокі матері і татусі можуть зменшити суму податків, які стягують із зарплати. Такі батьки можуть скористатись підвищеною податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку — відповідно збільшити суму зарплати. Водночас для оформлення пільги потрібно відповідати певним вимогам і подати роботодавцю необхідні документи.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто саме має право на податкову пільгу і які документи для цього необхідно. 

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Кому доступна підвищена пільга

Право на податкову соціальну пільгу у підвищеному розмірі мають:

  • одинока мати або батько;
  • вдова або вдівець;
  • опікун або піклувальник.

Пільга застосовується на кожну дитину віком до 18 років. У 2026 році її розмір становить 2 496 грн на кожну дитину.

Є обмеження за розміром зарплати

Пільгу можна застосовувати до доходу у вигляді заробітної плати, якщо його розмір не перевищує встановленого граничного показника. У 2026 році він становить 4 660 грн на одну дитину.

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Для одиноких батьків граничний дохід розраховується залежно від кількості дітей. Наприклад, якщо мати самостійно виховує двох дітей, розрахунок буде таким:

  • 4 660 грн х 2 = 9 320 грн.

За наявності двох дітей право на застосування пільги виникає за умови, якщо зарплата не перевищує 9 320 грн.

Як оформити податкову соціальну пільгу

Для отримання ПСП працівнику потрібно звернутися до свого роботодавця та подати необхідні документи.

Зокрема, знадобляться:

  • заява про обрання місця застосування податкової соціальної пільги;
  • копія свідоцтва про народження дитини або дітей;
  • документи, які підтверджують відповідний статус.

Серед таких документів можуть бути свідоцтво про шлюб із відміткою про смерть, рішення суду про позбавлення батьківських прав батька, свідоцтво про смерть та інші документи залежно від конкретної ситуації.

Чи можна скористатись пільгою на декількох роботах

Важливо, що податкову соціальну пільгу можна використовувати лише за одним місцем роботи. Саме тому працівник має подати роботодавцю заяву про обрання такого місця.

Якщо людина має кілька підстав для отримання ПСП, одночасно застосовувати їх не можна. У такому випадку обирається одна пільга — та, що передбачає найбільший розмір.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто з українців може не сплачувати податок на військовий збір. Окремі підприємці, самозайняті особи та військовослужбовці мають право не сплачувати військовий збір. Звільнення стосується, зокрема, ФОПів на першій і другій групах єдиного податку з територій бойових дій, мобілізованих підприємців, а також окремих доходів військових і силовиків.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто з внутрішньо переміщених осіб може повернути частину коштів за сплачену оренду житла. Держава дозволяє переселенцям скористатися податковою знижкою за оренду житла, якщо людина відповідає певним умовам і має документи, що підтверджують оренду та оплату. Звернутися за такою знижкою треба встигнути до кінця року.

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Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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