Штрафи для батьків в Україні: за що можуть суворо покарати у жовтні 2026 року

Мама читає книгу з дитиною. Фото: Pexels

На батьків в Україні покладають обов’язок догляду за дитиною. Недобросовісний підхід до виховання загрожує суворою відповідальністю: дорослих можуть оштрафувати на кілька тисяч гривень, позбавити батьківських прав і навіть ув’язнити. Ми розібралися, які неправомірні дії тягнуть за собою фінансові санкції станом на жовтень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс України про адміністративні правопорушення.

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Штрафи для батьків у жовтні

Варто звернутися до статті 184 КУпАП, яка встановила штрафні санкції для батьків за неналежне виховання неповнолітніх. Закон передбачає такі фінансові стягнення у жовтні 2026 року:

від 850 до 1 700 грн — за неналежний догляд, ухилення від обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання;

від 1 700 до 5 100 грн — за повторні аналогічні дії протягом року;

від 850 до 1 700 грн — за скоєння дитиною у віці 14-16 років булінгу до інших учасників освітнього процесу;

від 1 700 до 5 100 грн — за кримінальний злочин, скоєний дитиною, яка не досягла віку притягнення до відповідальності;

від 1 700 до 2 550 грн — за недотримання вимог органу опіки та піклування щодо виховання неповнолітнього;

від 2 550 до 5 100 грн — за повторне порушення протягом року (з додатковою тимчасовою забороною на виїзд за кордон і керування транспортним засобом);

від 1 700 до 3 400 грн — за ненадання медичної допомоги та відсутність лікування, рекомендованого лікарями;

від 1 700 до 3 400 грн — за умисне недотримання обмеження щодо строку перебування дитини за кордоном.

Стаття 180 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачила штраф у розмірі 102-136 грн за доведення дитини до стану алкогольного сп'яніння. За відсутність прописки, тобто зареєстрованого місця проживання, доведеться заплатити 17-51 грн (за першу фіксацію — звичайне попередження).

Штрафи за російську мову

Раніше ми розповідали, що українців можуть оштрафувати за використання російської мови під час спілкування у класних чатах, з адміністрацією школи і вчителями. Оскільки батьків вважають офіційними учасниками освітнього процесу, від них вимагають дотримання мовного законодавства

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