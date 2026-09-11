Виплати "єЯсла" у 2026 році: як батькам отримати до 12 000 грн після декрету

Матір з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Повернення з декрету на роботу тепер може приносити родинному бюджету додаткові 8-12 тисяч гривень щомісяця від держави. Програма фінансової підтримки "єЯсла" вже охопила тисячі українських сімей, покриваючи витрати на дитсадки, гуртки та дитячі речі. Проте аби не втратити право на виплати за попередні місяці, батькам варто звернути увагу на суворі часові рамки подачі документів та нові правила зарахування коштів через цифрові картки.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто і як може оформити фінансову підтримку від держави.

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Хто може отримати допомогу

Державна програма "єЯсла", яка стартувала з початку 2026 року, розрахована на батьків, які виходять на роботу після досягнення дитиною однорічного віку. Фінансова підтримка виплачується щомісяця до моменту, поки дитині не виповниться три роки.

Звернутися за призначенням виплат можна протягом шести місяців після виходу на роботу. Якщо дитині вже виповнився рік на момент запуску програми, кошти також можна нарахувати з початку року за умови своєчасної подачі заяви. Станом на вересень 2026 року заяви вже подали понад 23 тисячі родин, а 15 тисяч сімей отримують кошти.

Які суми фінансової допомоги передбачені

Базовий розмір допомоги становить 8 тисяч гривень на місяць. А для родин, які виховують дитину з інвалідністю, передбачено підвищену виплату в розмірі 12 тисяч гривень. Базовий розмір допомоги становить 8 тисяч гривень на місяць, а для родин, які виховують дитину з інвалідністю, передбачено підвищену виплату в розмірі 12 тисяч гривень.

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На що можна витратити кошти та як відкрити картку

Кошти можна лише на визначені потреби дитини. Грошима дозволено оплачувати послуги приватних і комунальних дитсадків, харчування, додаткові гуртки, чергові групи або офіційно зареєстрованих нянь. Крім цього, кошти можна спрямувати на дитячий та сімейний одяг, взуття, іграшки й товари для спорту.

З серпня 2026 року кошти зараховуються на спеціальний рахунок "Турбота про дитину" в межах програми "Дія. Картка".

Відкрити її можна онлайн через банківські застосунки:

ПриватБанк monobank. А-Банк. Sense Bank. Банк Кредит Дніпро.

Для тих, хто подає документи особисто через ЦНАП чи Пенсійний фонд, формується QR-код для швидкої реєстрації рахунку, або пропонується відкриття спеціального рахунку в Ощадбанку. Якщо родина має право на кілька дитячих виплат від держави, їх дозволено об'єднувати на одному рахунку.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про фінансову допомогу дітям, які мають статус ВПО. Йдеться, зокрема, про пільгове зарахування до дитсадків і шкіл, безоплатне харчування, соціальні стипендії, допомогу на оздоровлення та інші виплати. Для оформлення частини пільг знадобиться довідка ВПО.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто з дітей може безкоштовно їздити у транспорті. Але для цього важливо мати посвідчення, а в окремих містах — ще й електронний квиток. Право на безоплатний проїзд мають діти з багатодітних сімей до 18 років.