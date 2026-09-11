Выплаты "єЯсла" в 2026 году: как родителям получить до 12 000 грн после декрета

Мать с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Возвращение с декретного отпуска на работу теперь может приносить семейному бюджету дополнительные 8–12 тысяч гривен ежемесячно от государства. Программа финансовой поддержки "єЯсла" уже охватила тысячи украинских семей, покрывая расходы на детские сады, кружки и детские вещи. Однако, чтобы не лишиться права на выплаты за предыдущие месяцы, родителям стоит обратить внимание на строгие сроки подачи документов и новые правила зачисления средств на цифровые карты.

Сайт Новини.LIVE выяснил, кто и как может оформить финансовую поддержку от государства.

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Кто может получить помощь

Государственная программа "єЯсла", запущенная в начале 2026 года, рассчитана на родителей, которые выходят на работу после того, как ребенку исполнится один год. Финансовая поддержка выплачивается ежемесячно до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

Обратиться за назначением выплат можно в течение шести месяцев после выхода на работу. Если ребенку уже исполнился год на момент запуска программы, средства также можно начислить с начала года при условии своевременной подачи заявления. По состоянию на сентябрь 2026 года заявления уже подали более 23 тысяч семей, а 15 тысяч семей получают средства.

Какие суммы финансовой помощи предусмотрены

Базовый размер помощи составляет 8 тысяч гривен в месяц. А для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена повышенная выплата в размере 12 тысяч гривен. Базовый размер помощи составляет 8 тысяч гривен в месяц, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена повышенная выплата в размере 12 тысяч гривен.

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На что можно потратить средства и как открыть карту

Средства можно тратить только на определенные нужды ребенка. На эти деньги разрешается оплачивать услуги частных и муниципальных детских садов, питание, дополнительные кружки, дежурные группы или услуги официально зарегистрированных нянь. Кроме того, средства можно направить на детскую и семейную одежду, обувь, игрушки и товары для спорта.

С августа 2026 года средства зачисляются на специальный счет "Забота о ребенке" в рамках программы "Дія. Картка".

Открыть его можно онлайн через банковские приложения:

ПриватБанк monobank А-Банк. Sense Bank. Банк «Кредит Днепр».

Для тех, кто подает документы лично через ЦНАП или Пенсионный фонд, формируется QR-код для быстрой регистрации счета, либо предлагается открытие специального счета в Ощадбанке. Если семья имеет право на несколько детских выплат от государства, их разрешается объединять на одном счете.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о финансовой помощи детям, имеющим статус ВПЛ. Речь идет, в частности, о льготном зачислении в детские сады и школы, бесплатном питании, социальных стипендиях, помощи на оздоровление и других выплатах. Для оформления части льгот понадобится справка о статусе ВПЛ.

Также Новини.LIVE сообщали, кто из детей может бесплатно ездить в общественном транспорте. Но для этого важно иметь удостоверение, а в отдельных городах — еще и электронный билет. Право на бесплатный проезд имеют дети из многодетных семей до 18 лет.