Депозит після смерті вкладника: коли гроші можуть дістатися дітям

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Батько подарував доньці 300 000 гривень, які лежали на банківському депозиті. Після його смерті банк відмовився віддавати гроші, заявивши, що депозит має перейти до спадщини. Донька звернулася до суду, а Верховний Суд пояснив: важливо встановити, що саме батько передав їй — самі гроші чи право вимагати їх повернення від банку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Як виник спір

10 лютого 2020 року чоловік відкрив депозит "Гарантований капітал" на 300 000 гривень під 5,70% річних. 24 серпня 2022 року він уклав із донькою нотаріальний договір дарування. У ньому зазначалося, що батько безоплатно передає їй 300 000 гривень та нараховані відсотки за депозитом. Договір набрав чинності після нотаріального посвідчення, а право власності на подарунок мало виникнути після його прийняття.

Після смерті батька донька 5 грудня 2022 року звернулася до банку: вона просила переоформити депозит на себе або достроково його закрити й виплатити гроші. Але банк відмовив. Там заявили, що за життя батька донька не зверталася до банку, тому право на депозит залишалося за ним і після смерті мало перейти до спадщини.

Що вирішили суди

Суд першої інстанції став на бік банку. Він вирішив, що донька мала звернутися до банку ще за життя батька, а оскільки цього не зробила, право вимагати гроші залишалося за померлим. Апеляційний суд погодився: сам договір дарування не означав автоматичного переоформлення депозиту.

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Що сказав Верховний Суд

Верховний Суд звернув увагу, що після відкриття депозиту людина має не лише гроші, які знаходяться в банку, а й право вимагати від банку їх повернення та виплати належних відсотків. Таке майнове право можна передати іншій людині за договором дарування.

Тому суди мали з'ясувати, що саме батько подарував доньці: фізичні гроші чи право вимагати від банку повернення депозиту. Якщо за договором дарування було передано саме право вимоги до банку, донька могла скористатися ним і після смерті батька. Його смерть сама по собі не робить таке право частиною спадщини.

Верховний Суд також відійшов від свого попереднього підходу, за яким проблема полягала в тому, що гроші, які вже знаходяться на депозиті, неможливо фізично передати іншій особі.

Раніше Новини.LIVE писали, хто може отримати гарантовану частку спадщини всупереч заповіту. Таке право мають малолітні та неповнолітні діти, непрацездатні повнолітні діти, вдова чи вдівець та непрацездатні батьки. Їм належить половина тієї частки, яку вони отримали б за законом без заповіту.

Також Новини.LIVE розповідали, кому можуть належати гроші, знайдені після смерті родича. Якщо готівка належала померлому, вона входить до складу спадщини та розподіляється між спадкоємцями за заповітом або законом. Сам факт знахідки коштів не дає права забрати їх собі, а спір щодо грошей можна вирішити через суд.