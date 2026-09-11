Інфляція та заощадження: як вберегти купівельну спроможність грошей у 2026 році

Сейф. Фото: УНІАН

Зберігання заощаджень "під матрацом" або на звичайному поточному рахунку сьогодні гарантовано призводить до втрати їхньої реальної вартості. Оскільки за одну й ту саму суму з часом можна придбати все менше товарів, залишати гривню без руху — не саме вигідне рішення. На щастя, на ринку є доступні інструменти, здатні не лише захистити статки від знецінення, а й перегнати очікуване зростання цін.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як вберегти власні заощадження від рівнів інфляції.

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Банківські депозити чи державні облігації: що вигідніше

Як повідомляє відомство, наразі українські банки пропонують за гривневими строковими депозитами від 15% до 17% річних. З урахуванням обов'язкового оподаткування реальна чиста дохідність для вкладника становить близько 12-13%.

Альтернативним і часто вигіднішим інструментом є державні облігації (ОВДП). Їх зараз можна легко придбати безпосередньо у банківських мобільних застосунках. Дохідність гривневих ОВДП коливається від 13% до майже 17%. Причому цей дохід повністю звільнений від сплати податків.

Чи допоможуть такі дії захиститись від інфляції

Аби зрозуміти, чи дозволяють депозити та ОВДП зберегти гроші, їхню дохідність необхідно порівняти з прогнозами інфляції на найближчий рік:

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банки та фінансові аналітики налаштовані оптимістичніше й очікують зростання цін на рівні від 8 до 9%;

НБУ очікує уповільнення інфляції наступного року нижче позначки 7%.

Таким чином, ставка за ОВДП чи строковим депозитом повністю перекриває навіть найгірші інфляційні очікування населення, забезпечуючи реальний захист та приріст купівельної спроможності заощаджень.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як заощадити при оплаті комунальних послуг за електроенергію. З 1 вересня платіжки за світло не піднесли неприємних сюрпризів. Втім, навіть існуючої цієї суми можна відщипнути чималу частину, якщо перенести прання, нагрів води чи зарядку гаджетів на ніч.

Також Новини.LIVE повідомляли, за яких умов можна домогтись перерахунку платіжки за світло. Адже іноді показання і кінцеві суми в комунальних платіжках можуть дуже сильно різнитись. І у багатьох споживачів тоді виникає питання: як таке може бути.