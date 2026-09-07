Емісія гривні: чи запустить НБУ друкарський верстат та що буде з бюджетом

Надруковані банкноти номіналом 2 000 гривень. Фото: НБУ

Національний банк України не планує використовувати емісію гривні для фінансування дефіциту державного бюджету. У регуляторі наголошують, що такий механізм може створити додатковий інфляційний тиск і загрожувати макрофінансовій стабільності. Водночас НБУ допускає, що за надзвичайних обставин емісія теоретично може стати вимушеним кроком.

Про це пише сайт "Мінфін", передають Новини.LIVE.

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Скільки грошей Україна отримала завдяки емісії у 2022 році

За словами голови Національного банку України Андрія Пишного, наша держава вже застосовувала емісійне фінансування після початку повномасштабної війни. У 2022 році завдяки цьому механізму до державного бюджету спрямували майже 400 млрд грн.

На той момент такі кошти були необхідні для підтримки державних фінансів. Економічна активність різко скоротилася, водночас видатки бюджету суттєво зросли через повномасштабну війну.

Однак збільшення грошової маси мало й негативні наслідки. Одним із них стало посилення інфляційного тиску: за підсумками 2022 року споживча інфляція в Україні наблизилася до 27%.

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Після першого шоку від початку повномасштабної війни Україна почала відновлювати внутрішній ринок державних запозичень та залучати інші джерела фінансування.

За словами Андрія Пишного, починаючи із січня 2023 року Національний банк не здійснював емісії гривні для покриття дефіциту держбюджету. Натомість потреби держави фінансуються передусім завдяки внутрішнім запозиченням та міжнародній фінансовій допомозі.

У НБУ вважають, що збереження такого підходу допомагає стримувати інфляційні ризики та підтримувати довіру до національної валюти.

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Голова НБУ не виключає, що за надзвичайних обставин потреба в емісійному фінансуванні теоретично може виникнути. Проте наразі такого сценарію регулятор не розглядає.

Пишний зазначив, що обсяг міжнародної фінансової підтримки, який уже узгоджений, має бути достатнім для покриття потреб України у 2026–2027 роках. Тому одним із головних завдань уряду та Нацбанку залишається виконання домовленостей із міжнародними партнерами та збереження беземісійної моделі фінансування бюджету.

Причина такої позиції полягає в ризиках для економіки. Масштабна емісія збільшує кількість гривні в обігу, стимулює попит і може призвести до прискорення зростання цін.

Тому в НБУ розглядають емісію лише як крайній захід. Відмова від її використання наразі є одним із важливих чинників збереження макрофінансової стабільності України в умовах війни.

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