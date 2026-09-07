Эмиссия гривны: запустит ли НБУ печатный станок и что будет с бюджетом

Напечатанные банкноты номиналом 2 000 гривен. Фото: НБУ

Национальный банк Украины не планирует использовать эмиссию гривны для финансирования дефицита государственного бюджета. В регуляторе отмечают, что такой механизм может создать дополнительное инфляционное давление и угрожать макрофинансовой стабильности. В то же время НБУ допускает, что в чрезвычайных обстоятельствах эмиссия теоретически может стать вынужденной мерой.

Об этом пишет сайт "Минфин", передают Новини.LIVE.

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Сколько денег Украина получила благодаря эмиссии в 2022 году

По словам главы Национального банка Украины Андрея Пышного, наше государство уже применяло эмиссионное финансирование после начала полномасштабной войны. В 2022 году благодаря этому механизму в государственный бюджет было направлено почти 400 млрд грн.

На тот момент такие средства были необходимы для поддержания государственных финансов. Экономическая активность резко сократилась, в то же время расходы бюджета существенно выросли из-за полномасштабной войны.

Однако увеличение денежной массы имело и негативные последствия. Одним из них стало усиление инфляционного давления: по итогам 2022 года потребительская инфляция в Украине приблизилась к 27%.

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Почему НБУ больше не финансирует бюджет за счет эмиссии

После первого шока от начала полномасштабной войны Украина начала восстанавливать внутренний рынок государственных заимствований и привлекать другие источники финансирования.

По словам Андрея Пышного, начиная с января 2023 года Национальный банк не осуществлял эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета. Вместо этого потребности государства финансируются прежде всего за счет внутренних заимствований и международной финансовой помощи.

В НБУ считают, что сохранение такого подхода помогает сдерживать инфляционные риски и поддерживать доверие к национальной валюте.

Может ли Украина вновь прибегнуть к "печатному станку"

Глава НБУ не исключает, что в чрезвычайных обстоятельствах потребность в эмиссионном финансировании теоретически может возникнуть. Однако на данный момент такой сценарий регулятор не рассматривает.

Пышный отметил, что объем международной финансовой поддержки, который уже согласован, должен быть достаточным для покрытия потребностей Украины в 2026–2027 годах. Поэтому одной из главных задач правительства и Нацбанка остается выполнение договоренностей с международными партнерами и сохранение беземиссионной модели финансирования бюджета.

Причина такой позиции заключается в рисках для экономики. Масштабная эмиссия увеличивает количество гривны в обращении, стимулирует спрос и может привести к ускорению роста цен.

Поэтому в НБУ рассматривают эмиссию лишь как крайнюю меру. Отказ от ее использования на данный момент является одним из важных факторов сохранения макрофинансовой стабильности Украины в условиях войны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Нацбанк выпустил новую монету. Ее посвятили праздничному событию — 30-летию денежной реформы в Украине. Нумизматическое изделие изготовлено из серебра 925-й пробы, масса которого в чистоте составляет 31,1 г.

Также Новини.LIVE писали, какие купюры номиналом 2 000 грн будут стоить дороже номинала. Для коллекционеров эти банкноты будут иметь большую ценность, а их стоимость будет определяться исключительно на аукционе.