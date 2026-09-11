Инфляция и сбережения: как сохранить покупательную способность денег в 2026 году

Сейф. Фото: УНИАН

Хранение сбережений "под матрасом" или на обычном текущем счете сегодня гарантированно приводит к потере их реальной стоимости. Поскольку за одну и ту же сумму со временем можно приобрести всё меньше товаров, оставлять гривну без движения — не самое выгодное решение. К счастью, на рынке есть доступные инструменты, способные не только защитить сбережения от обесценивания, но и опередить ожидаемый рост цен.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как уберечь собственные сбережения от инфляции.

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Банковские депозиты или государственные облигации: что выгоднее

Как сообщает ведомство, в настоящее время украинские банки предлагают по гривневым срочным депозитам от 15% до 17% годовых. С учетом обязательного налогообложения реальная чистая доходность для вкладчика составляет около 12–13%.

Альтернативным и зачастую более выгодным инструментом являются государственные облигации (ОВГЗ). Их сейчас можно легко приобрести непосредственно в мобильных приложениях банков. Доходность гривневых ОВГЗ колеблется от 13% до почти 17%. При этом этот доход полностью освобожден от уплаты налогов.

Помогут ли такие меры защититься от инфляции

Чтобы понять, позволяют ли депозиты и ОВГЗ сохранить деньги, их доходность необходимо сравнить с прогнозами инфляции на ближайший год:

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обычные украинцы прогнозируют, что за год инфляция достигнет около 10%;

банки и финансовые аналитики настроены более оптимистично и ожидают роста цен на уровне от 8 до 9%;

НБУ ожидает замедления инфляции в следующем году ниже отметки 7%.

Таким образом, ставка по ОВГЗ или срочному депозиту полностью перекрывает даже самые пессимистичные инфляционные ожидания населения, обеспечивая реальную защиту и прирост покупательной способности сбережений.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как сэкономить при оплате коммунальных услуг за электроэнергию. С 1 сентября счета за свет не преподнесли неприятных сюрпризов. Впрочем, даже из этой суммы можно сэкономить немалую часть, если перенести стирку, нагрев воды или зарядку гаджетов на ночь.

Также Новини.LIVE сообщали, при каких условиях можно добиться перерасчета счета за свет. Ведь иногда показания и итоговые суммы в коммунальных счетах могут сильно различаться. И у многих потребителей тогда возникает вопрос: как такое может быть.