Депозит после смерти вкладчика: когда деньги могут достаться детям

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Отец подарил дочери 300 000 гривен, которые лежали на банковском депозите. После его смерти банк отказался выдать деньги, заявив, что депозит должен перейти в наследство. Дочь обратилась в суд, а Верховный Суд пояснил: важно установить, что именно отец передал ей — сами деньги или право требовать их возврата от банка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Реклама

Как возник спор

10 февраля 2020 года мужчина открыл депозит "Гарантированный капитал" на 300 000 гривен под 5,70% годовых. 24 августа 2022 года он заключил с дочерью нотариальный договор дарения. В нем указывалось, что отец безвозмездно передает ей 300 000 гривен и начисленные проценты по депозиту. Договор вступил в силу после нотариального удостоверения, а право собственности на подарок должно было возникнуть после его принятия.

После смерти отца дочь 5 декабря 2022 года обратилась в банк: она просила переоформить депозит на себя или досрочно его закрыть и выплатить деньги. Но банк отказал. Там заявили, что при жизни отца дочь не обращалась в банк, поэтому право на депозит оставалось за ним и после смерти должно было перейти в наследство.

Что решили суды

Суд первой инстанции встал на сторону банка. Он постановил, что дочь должна была обратиться в банк еще при жизни отца, а поскольку этого не сделала, право требовать деньги оставалось за умершим. Апелляционный суд согласился: сам договор дарения не означал автоматического переоформления депозита.

Читайте также:

Что сказал Верховный Суд

Верховный Суд обратил внимание на то, что после открытия депозита человек обладает не только деньгами, находящимися в банке, но и правом требовать от банка их возврата и выплаты причитающихся процентов. Такое имущественное право можно передать другому лицу по договору дарения.

Поэтому суды должны были выяснить, что именно отец подарил дочери: физические деньги или право требовать от банка возврата депозита. Если по договору дарения было передано именно право требования к банку, дочь могла воспользоваться им и после смерти отца. Его смерть сама по себе не делает такое право частью наследства.

Верховный Суд также отошел от своего прежнего подхода, согласно которому проблема заключалась в том, что деньги, уже находящиеся на депозите, невозможно физически передать другому лицу.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто может получить гарантированную долю наследства вопреки завещанию. Такое право имеют малолетние и несовершеннолетние дети, нетрудоспособные совершеннолетние дети, вдова или вдовец и нетрудоспособные родители. Им принадлежит половина той доли, которую они получили бы по закону без завещания.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому могут принадлежать деньги, найденные после смерти родственника. Если наличные принадлежали умершему, они входят в состав наследства и распределяются между наследниками по завещанию или по закону. Сам факт находки денежных средств не дает права забрать их себе, а спор относительно денег можно решить через суд.