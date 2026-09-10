Аліменти від дітей у 2026 році: коли суд зобов'язує утримувати батьків

Чоловік та жінка. Фото: Новини.LIVE

В Україні повнолітні діти зобов'язані матеріально допомагати своїм непрацездатним батькам, якщо ті потребують фінансової підтримки. У разі відмови від добровільної допомоги, батьки мають право звернутися до суду для примусового стягнення аліментів. Водночас законодавство передбачає чіткі критерії для призначення таких виплат та жорсткі санкції за накопичення боргу.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, у яких випадках дітей притягнуть до примусової сплати аліментів батькам і які штрафи передбачені за ухилення.

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Коли суд може призначити аліменти на користь батьків

За словами експертів, примусове стягнення коштів із повнолітніх дітей можливе лише за наявності чітко визначених законодавчих підстав.

Це може бути:

Непрацездатність батьків. Досягнення ними пенсійного віку або наявність групи інвалідності. Підтверджений недостатній рівень доходів для забезпечення базових потреб. Наявність офіційно підтвердженого родинного зв'язку або факту усиновлення. Повнолітня дитина має реальну фінансову можливість надавати утримання.

Під час визначення суми аліментів, суд обов'язково враховує доходи та майно обох сторін. А також наявність інших працездатних родичів: чоловіка, дружини та інших дітей. При цьому дітей можуть повністю звільнити від цього обов'язку, якщо буде доведено, що батьки ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків чи були позбавлені батьківських прав.

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Які штрафи загрожують за несплату аліментів

Якщо призначені судом аліменти не виплачуються, на суму заборгованості нараховується штраф, розмір якого залежить від тривалості прострочення.

У 2026 році це наступні суми:

20% від суми боргу: якщо заборгованість перевищує суму відповідних платежів за 1 рік;

30% від суми боргу: у разі накопичення заборгованості за 2 роки;

50% від суми боргу: за систематичну несплату платежів протягом 3 років.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, у яких випадках колишня дружина може вимагати від чоловіка повне утримання. Адже жінки, які роками займалися вихованням дітей і домашнім господарством, після розлучення можуть опинитися у складній ситуації — з невеликим страховим стажем і без достатніх доходів у майбутньому. Окремої виплати за те, що жінка багато років була домогосподаркою, українське законодавство не передбачає.

Також Новини.LIVE повідомляли, що діти можуть продовжувати отримувати аліменти від батьків після досягнення повноліття. Йдеться, зокрема, про непрацездатних дітей, які потребують фінансової допомоги, а також про повнолітніх дітей, які продовжують навчання. Водночас сам факт непрацездатності чи навчання не гарантує виплату аліментів.