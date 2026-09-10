Алименты от детей в 2026 году: когда суд обязывает содержать родителей

Мужчина и женщина. Фото: Новини.LIVE

В Украине совершеннолетние дети обязаны оказывать материальную помощь своим нетрудоспособным родителям, если те нуждаются в финансовой поддержке. В случае отказа от добровольной помощи родители имеют право обратиться в суд для принудительного взыскания алиментов. При этом законодательство предусматривает четкие критерии для назначения таких выплат и жесткие санкции за накопление задолженности.

Сайт Новини.LIVE выяснял, в каких случаях детей привлекут к принудительной выплате алиментов родителям и какие штрафы предусмотрены за уклонение.

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Когда суд может назначить алименты в пользу родителей

По словам экспертов, принудительное взыскание средств с совершеннолетних детей возможно только при наличии четко определенных законодательных оснований.

Это может быть:

Неработоспособность родителей. Достижение ими пенсионного возраста или наличие группы инвалидности. Подтвержденный недостаточный уровень доходов для обеспечения базовых потребностей. Наличие официально подтвержденной семейной связи или факта усыновления. Полнолетний ребенок имеет реальную финансовую возможность обеспечивать содержание.

При определении суммы алиментов суд обязательно учитывает доходы и имущество обеих сторон. А также наличие других трудоспособных родственников: мужа, жены и других детей. При этом детей могут полностью освободить от этой обязанности, если будет доказано, что родители уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей или были лишены родительских прав.

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Какие штрафы грозят за неуплату алиментов

Если назначенные судом алименты не выплачиваются, на сумму задолженности начисляется штраф, размер которого зависит от продолжительности просрочки.

В 2026 году это следующие суммы:

20% от суммы задолженности: если задолженность превышает сумму соответствующих платежей за 1 год;

30 % от суммы задолженности: в случае накопления задолженности за 2 года;

50% от суммы долга: за систематическую неуплату платежей в течение 3 лет.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях бывшая жена может требовать от мужа полного содержания. Ведь женщины, которые годами занимались воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства, после развода могут оказаться в сложной ситуации — с небольшим страховым стажем и без достаточных доходов в будущем. Отдельной выплаты за то, что женщина много лет была домохозяйкой, украинское законодательство не предусматривает.

Также Новини.LIVE сообщали, что дети могут продолжать получать алименты от родителей после достижения совершеннолетия. Речь идет, в частности, о нетрудоспособных детях, нуждающихся в финансовой помощи, а также о совершеннолетних детях, продолжающих обучение. В то же время сам факт нетрудоспособности или обучения не гарантирует выплату алиментов.